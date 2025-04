Direktno!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Marka Đedović u ''Šiša baru'', koji je ove noći progovorio o svom sukobu sa Aneli Ahmić, a potom se dotakao i sve većih napada koji se dešavaju u Beloj kući, a tiču se Ene Čolić.

- Kakav ti je utisak posle jučerašnjih nominacija? - upitao je Darko.

- Utisak mi je veći bio jer sam sedeo na sredini stola. Ućutkivali su Aneli kako bi ispala žrtva, to je bio dogovor iz Paba, ali nije im uspelo jer me vređala cele noći. Utisak večeri mi je taktika da od nje naprave žrtvu. Očekivao sve reči o sebi, ali mi je utisak da ljudi koji su nju ostavili, imali su lepo mišljenje o meni - rekao je Marko.

- Mnogi su osudili Luku jer takmičari tvrde da bukvalno samo što te nije izljubio i izgrlio - rekao je Darko.

- Ne znam što im je čudno i što on ne bi bio dobar sa mnom kada njih dvoje nemaju emocije jedno prema drugom. To je sve obostrana korist. Kada je bio zadatak kod Drveta i kada je Luka poljubio Aneli na blic, ona je meni rekla: ''Zaje*ala sam se, preterala sam jer sam pila. Moraću sada da priznam da mi se sviđa''. Luka mi je pre par večeri rekao: ''Još malo i idemo afteri i ludnica''. Zvao me i na Zlatibor kad je ispao, ali nisam otišao. Ja sam Luki rekao: ''Nemoj da te lože da krećeš na mene jer ti mene nećeš izdržati, ja granicu nemam i to ne bi bilo dobro za tebe''. Svi me poznaju takvog, kome se sviđa nek izvoli, kome se ne sviđa mrš u pi*ku materinu - rekao je Marko.

- Čuo sam da si posumnjao da su Ahmićke bacile crnu magiju na tebe? - upitao je Darko.

- Za Groficu ne znam, ali mi je Asmin rekao: ''Imaju lavove u dvorištu koji su vezani lancima sve do groblja''. Ja ne verujem u to, ali volim da se sprdam malo. Doduše i crkva tvrdi da postoji crna magija, samo da je loše - rekao je Marko.

- Ko se s kim udružuje? Ena tvrdi da prolazi golgotu jer se priklonila gornjem taboru. Ona je rekla: ''Mislim da više pripadam gornjem domu'' - rekao je Darko.

- Mi gore smo svi pojedinačno posebno jaki i verbali, mi se međusobno podržavamo, ali nikad ne napadamo zajedno. Ovi dole ljaksofonci napadaju samo u čoporu jer sami ne mogu. Pogledajte koliku golgotu doživljava Ena samo jer je sama prešla gore. Zamislite da se desilo Aneli ono što se desilo Eni, pa donji dom bi nas podavio sve. Danima unazad traje urnisanje Ene, gde je Mićina osoda za Luku koji je izgovorio onakve reči Eni - rekao je Marko.

- Rekao si: ''Aneli je imala odnos sa Lukom samo da bi se skrenula tema sa rata sa mnom'' - rekao je Darko.

- Tako je, ja mnoge reči kod Aneli prepoznajem iz donjeg doma. Pričaju mi kako se radi samo o novcu, to nije jedina stvar. Ajde da se setimo da li je Norin tata u bekstvu, da li je Norin tata ubica? Gde je sve ono što je pričano? Nigde - rekao je Marko.

- Zbog čega je toliko Lukin otac za Sandru, a toliko je protiv Aneli? - upitao je Darko.

- Da li ste videli kako priča da je Janjuš želeo an*lni se*s sa njom u doba Ramazana, da li se sećate kad je imala se*s u tim danima, da li se sećate kad se klela u dete i lagala. Pogotovo to što ona viče: ''Napadaju me na nacionalnoj osnovi''. To se ne dešava, po nacionalnoj osnovi se napolju udružuju da bi mene napali. Ona je bruka i sramota za ceo bošnjački svet, a rekao bih i romski. Ona je jedna sramota za divan narod iz Bosne. Stavite bilbord na ulazak u Sarajevo nje i Lepog Miće. Donji dom se oformio zbog mržnje prema meni, ne zbog Aneli - rekao je Marko.

- Zbog čega Karić ne skače na tebe? - upitao je Darko.

- On je i sam rekao da je meni zahvalan na svemu, a pogotovo što sam mu se našao u teškim trentucima kada niko nije. On za razlike od svoje porodice to zna da ceni. Vidim da je Stefanu ozbiljno krenula nervoza zbog te ljaksofonije dole, on to nije i ne može da trpi. Anđela i on su se uvek slagali u mišljenjima, kako sada ovo odjednom? - upitao je Marko.

- Kako gledaš na odnos Ene i Peje? - upitao je Darko.

- Ja nikada nisam hteo da rastavim Enu i Peju, ali baš nikada. Dok donji dom koristi Peju da bi unakazili Enu. Mržnja prema Eni, uvukli su Peju i uvalili mu ono čudo od žene. Drže ga tamo kao taoca, užasno. Peja je rekao Eni u krevetu: ''Moram da napadam Kačavendu i Đedovića, Mića je bolji od Đedovića''. Setite se samo da je mene Peja naveo na anketi, a uveče je promenio ploču kad mu je Ena rekla sve. Odmah su ga napali nakon nominacije - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić