Raskrinkavanje: Kačavenda demolirala Sanju i Aneli u duetu, otkrila prošlost Grujićeve, pa pružila podršku Eni Čolić! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Milenu Kačavendu u ''Šiša baru'', koja je ove noći progovorila o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući. Milena je istakla i da će do kraja biti uz Enu Čolić kao i da Aneli Ahmić pokušava da glumi žrtvu.

- Milena, ajde pre svega da se osvrnemo na nominacije i na onaj Lukin performans - rekao je Darko.

- Ja sam razmišljala da li da pobegnem u sobu ili ispod stola. Onaj dečko baš nije dobro, Sandra je rekla: ''Možda ovakvu kosu bude imao kad skupi pare za transplataciju''. On je za pozorištance da plaši decu, blam nad blamovima. Nikola Lakić je za njega rijaliti gigant - rekla je Milena.

- On je počeo da štiti partnerku i ne dozvoljava nikom da je vređa - rekao je Darko.

- Baš sam pretrnula jer ja imam svoj klan, mislim da bi ga mi rasčupale kao pevca. Njegove pretnje su smehotresne, svađa se sa ženama. Uporno govori da mu neko preti, a on preti svima. Čuli smo da je čovek kuvar i da skuva jaja, ja ću ovim putem da izreklamiram ''Šišarku''. Kaže da ja tamo ne mogu ni da uđem, ukrašću mu zlatnu karticu koju ni nema - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš Aneli i sve njene sukobe? - upitao je Darko.

- Nisam imala nameru da je vređam, sinoć je to spontano došlo. Neću da budem deo ekipe koji nju vređa jer neću da pravim žrtvu od nje. Ponašanje joj je kriminalno, istina je da ona provocira celu kuću. Dobro je obučena, samo ne znam gde će moći da zapomaže sada u kamere, verovatno samo kod Miće da legne na šank. Samo provocira i pecka, a kada dobije rafalnu paljbu zauzvrat, onda se dere: '' Oni me napadaju''. Uloga joj ne prolazi kao prošle godine. Što se Luka sinoć nije suprodstavio Đedoviću? Pa zato što je pi*ka - rekla je Milena.

- Pojedini takmičari govore da se vrši linč nad Enom Čolić dok je pojedini i brane - rekao je Darko.

- Ja sam stala na njenu stranu jer devojka nije mogla da dođe do reči. Pričaju da smo mi klan gornjeg doma, ali to nije istina. Peju koriste za lične sukobe i da ti priznam da sam čula da su ga nahuškali da mene vređaju, ali mislim da on mene neće vređati. On zna da ga Marko i ja ne diramo, on je s nama van stola okej. Iako su planirali, teško da će to dobiti. Verujem da ga oni biflaju, ali sve je jasno gledaocima. Kada ja skočim, ne skoči šest ljudi da me brani, a od ovih dole ne može da se živi - rekla je Milena.

- Zbog čega imaš večitu potrebu da se suprodstavljaš Terzi? - upitao je Darko.

- Ja njega ne vređam uopšte, on mene vređa. Ja se sprdam jer se on konstantno sa mnom sprda. Danas me molio da mu dam lovorove lišće za čorbu, ali ovo mu neće proći jer je prešao granicu. Sve što radi za stolom radi lažno. Ja njega navlačim da vidim da li misli da ću da mu oprostim. Zamisli on meni kaže: ''Udaraš mi na dete'', ja njemu nikada nisam udarila na dete - rekla je Milena.

- Rekla si Sanji Grujić da je najmoralnija žena u kući, a potom je ona skinula pantalone i pokazala svoju gu*icu Jordanki kako bi pokazala koliko je zgodna.

- Ona je jedna kanturina, mnogo je zla i pokvarena. Ona sve svoje recitacije zna napamet, ako je prekineš, ona ne zna gde je stala. Meni ona govori: ''Ljubomorna si od kad sam ušla jer si muvala Marka''. Kvarna je kao kvaran zub. Kako sam ih izgasirala kada sam rekla: ''Videćeš Marko ti o svojoj devojci kad izađeš napolje''. Ona ima čega da se plaši to je sigurno. Pitanje je samo da li Marko to zna i ćuti ili ga je ona slagala. Ja Sofiji verujem sve, dođosmo do više medicinske u Tutinu. Mislim da je niskomoralna i da se uhvatila za Marka kao mutava. Ako sam ja pogana koja psujem kad me neko izvređa, onda ne znam šta je ona. Načula sam po kući da Sanja ima prepiske sa nekim i mislim da ima putera na glavi jedno deset kilograma - rekla je Milena.

Autor: N.Panić