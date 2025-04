To je bila strašno velika ljubav: Lepi Mića i dan danas ne zaboravlja vezu Lune i Slobe, otkrio koliko su se voleli, a ovo su svi detalji! (VIDEO)

Velika ljubav!

Lepi Mića ispričao je cimerima priču iz "Zadruge 1" o velikoj ljubavi Slobe Radanovića i Lune Đogani, a oni su ga pomno slušali. Istakao je i koje im savete dao, pa se kasnije dotakao Kije Kockar.

- Provalim ja da je Sloba bio blizak sa Lunom, a on meni kaže da se poznaju sa svadbe Mirka Gavrića. Pazi sad situaciju, dolaze Anabela i Kija, Anabela kaže njemu: "Čuvaj mi Lunu", a Kija kaže njoj: "Čuvaj mi Slobu". NJih dvoje ovamo, a Anabela i Kija kući. Pitam ja njega nešto, on meni kaže: ''Nije to ništa, znamo se mi''. Luna mi je rekla: '' Gori između nas dvoje''. Kija ulazi posle 15 dana - počeo je Mića.

- Pa ona je provalila, zato je i ušla - rekao je Karić.

- Sutradan, Kija otišla, njih dvoje odmah zajedno. Kija je zvanično ušla posle 45 dana. Niko nije Lunu kritikovao zbog veze, nego zbog odnosa sa Kijom. Svi su podržavali Lunu, samo sam ja bio protiv. To je baš bila emocija, sve lomi i gori. Ta pesma je njih vratila posle, bila je jaka. Sloba se izmirio sa Kijom, pa je odneo Luni čokoladu i tu je nastao haos. Razdvojili su se pred sam kraj, nekih 15-ak dana. Pitao me na kraju: ''Šta da radim?'', ja sam mu rekao: ''Ako radiš tamo-vamo, ne treba ti ni jedna'' - otkrio je Mića.

- Skoro sam gledao nešto kad je rekao da je to gore nego bilo kakva robija - rekao je Zola.

Autor: A.Anđić