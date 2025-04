Rada Vasić smislila pakleni plan da uništi Kordu: U narednim danima ga čeka pakao, on ni ne sluti o čemu je reč! (VIDEO)

Šok!

Rada Vasić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom progovorila o odnosu Stefana Korde i Ane Nikolić, te je istakla da ga čeka na zicer.

- Došla sam ovde zbog moje Ane. Vidim da se spasila i osvežila, došla sam da je spasim ove budale - rekla je Rada.

- Kakvi su vam utisci, da li su vas cimeri prihvatili? - upitao je Darko.

- Toliko su me lepo prihvatili da sam se čak osetila kao da sam njihov član porodice. Zadovoljna sam ukućanima, videla sam osmeh na licu moje Ane. Počela sam da se smeje i jede, rekla mi je: ''Mama da nisi došla, ne bih mogla da pobegnem od njega'' - rekla je Rada.

- Deluje kao da ste spustili loptu, on se vama našao, ali opet nekako ljudima je čudno - rekao je Darko.

- Ja sam donela mir u kuću, ja ono njegovo ne mogu da zaboravim niti sam zaboravila. Ja čekam da krene on da bih ja mogla da ispucam sve. Ja znam sve šta je on radio sa Anom, ali čekam ga povremeno. Kad on bude planuo, tu sam ja. Neka slobodno on na Anu krene, pa će da vidi - rekla je Rada.

- On je shvatio da mu vi dajete priliku tri meseca da se uzobilji i popravi - rekao je Darko.

- On sa mnom nema nikakav problem, sa mnom on nema ništa. On ima šta da rešava sa Anom, ako će ona da mu oprosti nek mu oprosti. Ja sam došla da spasim ćerku, ali ne mogu tu da utičem. On je juče bio tužan, plakao je i nije jeo ceo dan. Ja ne mogu da mu nikad zaboravim šta je uradio, on Anin dečko u mojoj kući neće biti. Ja sam njega ispratila sa osmehom, a šta sam dobila? Ako ga sad vratim, on će i mene i moju ćerku da bije - rekla je Rada.

- Kako vam Ana deluje, da li mislite da će mu oprostiti? - upitao je Darko.

- Ja sam pričala sa njom i romski i srpski. Kad odemo u krevet, ja je pitam: ''Šta želiš s njim?'', a ona kaže: ''Mama, ti da nisi došla ja njega još uvek ne bi mogla da ga ostavim jer me maltretirao''. Pitala sam je: ''Je l' više voliš mene ili njega'', ona kaže: ''Više tebe''. Mi smo se dogovorile da kad izađemo iz Elite idemo u Nemačku na dva meseca da se malo povučemo. Ja još nisam luda žena, on ne može u mojoj kući da bude gazda. Sad će on da plane, čekam ga svaki sat - rekla je Rada.

- On jeste pažljiv i brižan sada, ali da li mislite da će ga to popustiti kroz neki dan i da će Anino odbijanje izazvati revolt u njemu? - upitao je Darko.

- On će da krene na Anu jer ga odbija, tu ja skačem i tu će biti karambol. Verujte mi i gledajte - rekla je Rada.

- Ko vam je iritantan od takmičara? - upitao je Darko.

- Ena je spremna da odgovara, dobra je, ali imam neku nervozu kad ona nešto kaže, mene to baš takne - rekla je Rada.

- Kakva vam je Aneli? - upitao je Darko.

- Katastrofa kada popije, meni je to užas. Uhvatilo je neko ludilo, treba alkohol da batali - rekla je Rada.

- Kako vam deluju Ena i Peja? - upitao je Darko.

- Užas, njoj treba jači muškarac. Peja je mali i slabašan za nju, on mora nju da sredi - rekla je Rada.

Autor: N.Panić