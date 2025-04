Stefani promenila ploču: Priznala da posle svega ipak želi razgovor sa Matorom, pa osolila po njenom odnosu sa Draganom! (VIDEO)

Preokret!

Stefani Grujić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom progovorila o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom, pa se dotakla Dragane i Munjeza.

- Čuo sam da si se ove noći svađala sa Matorom, šta se dogodilo - upitao je Darko.

- Čula sam da priča o meni, ja sam joj dobacila da prestane da priča o meni. Imponuje joj peckanje. Krenula je da mi se smeška i kako je pričala lepo o meni, da nije ništa loše rekla. Džordi mi je rekla da me Jovana gleda, kada je bila na distanci sa Draganom. Jovana i ja nismo pričale o ljubavi nego intimi. Čujem da stalno govori o našoj intimi, misli da će da me pecne. Samo jer želi da me isprovocira. Ja sam svesna šta sam radila sa njom i sa bilo kim drugim. Ona misli da ću ja da napravim haos, ali neću - rekla je Stefani.

- Šta te posebno iznerviralo u petak, pa si onako skočila? Kaže da ti svojom vikom ne dozvoljavaš njoj da kaže istinu? - upitao je Darko.

- Ja svaku priču mogu da ispričam u detalje dok ona samo onako spakuje. Ona je pričala kako joj nisam dala da radi sa Ciletom što je istina. Postoje mnoge poruke i pozivi koji mogu da dokažu šta ja pričam. Karić mi je prišao i rekao da ne bi trebalo da pričam o roditeljima i porodici, što se slažem, ali je već došlo do toga mojom krivicom. Ja sam živela sa njom, to nije bilo tek onako i nije mi jasno kako može da kaže da joj se skinem sa grbače posle mesec dana, neću da se skinem. Smatram da nama treba razgovor, gde će otvoreno da mi kaže kad, šta i kako. Ona je rekla da je posle svega shvatila da se samo tripovala, da nije bila uopšte tolika ljubav. Ne mogu da verujem da gura tu priču da sam ja znala da sam trudna ili da sam odradila dva testa. Ja sam nju zvala kad sam saznala i pitala da li mogu da dođem kod nje, imala sam strah. Mislila sam da će da me šutne, a ja sam se jako zaljubila u nju. Ona priča da smo ovde bile intimne, a to nije istina, nego je i sama prvo rrekla da se desilo kod Jovane pevačice - ispričala je Stefani.

- Kako to da su se Dragana i Tamara dogovorile o distanci, a onda ide priča kako će Đole Kralj da pokloni neke posteljinu bračnu koja će da bude na Draganinom krevetu - pitao je Darako.

- Pričalo se o tome kako me zakačila, dobacivala sve to dok nije bila dobra sa Draganom. Ja garantujem kad bi joj Dragana dala korpu na par dana da bi Jovana trčkarala za mnom ovde po imanju. Dragana je svesna da Jovana nije ušla sa njom u neki čist odnos. Ja sam ovde ušla sa prstenom, kao i Jovana. Ne verujem im ništa. One misle da mogu sa mnom da se igraju. One će imati mir dok ih ja puštam da imaju mir. Meni Munja zamera celu tu priču, mada meni prija sve to, ali ja imam nešto nerešeno - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić