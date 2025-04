Ko bi rekao?! Matora i Dragane konačno presekle i donele odluku o svom odnosu, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Neočekivano!

Jovana Tomić Matora bila je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića, a ona je ovom prilikom progovorila o svom odnosu sa Draganom Stojančević koj

- Volim kada pre mene dođu ljudi koji me blate. Ja mogu da ti ispričam sve što je Stefani sada rekla - rekla je Matora.

- Ajde - rekao je Darko.

- Ja sam se distancirala od nje, ona je želela da me sabotira i urniše - rekla je Matora.

- Ajde da krenemo od vaše svađe večeras - rekao je Darko.

- Ma daj bre, devojke kad su sa mnom onda im je se*s najbolji na svetu, a posle se vrate na p*nis i Matora je užasna. Ma daj bre, ja sam svesna sebe - rekla je Matora.

- Šta se dešava sada između vas dve? - upitao je Darko.

- Do sad smo bile obe krive, sada odjednom se dešava da ću samo ja biti kriva. Ona mene navodno voli, onda odjednom nastaje flert sa Zolom, pa saznajemo da se ljubila sa Munjom. Zaboravljamo da je njihova veza pre Matore bila loša i da je pukla. Oni se sada mire, ali ne može to bez malog začina, a to je Matora. Matora će biti krivac da je htela da otme dete, kako je Matora htela da bude dete i tako dalje. Ne može da me izrevoltira nikako, danas je probala, ali džabe. Ja tebi kad bih nabrajala koliko puta ona pilji u mene i Draganu i meni dobacuje, to je šokantno. Ja Stefani ne okrivljujem ni za šta, a ona mene okrivljuje za sve. Imam ja za nju da pričam kako se dopisivala sa momcima i tako dalje. Ona glumi Anitu dva, samo je Anita pored sebe imala pametnijeg partnera - otkriva Matora.

- Šta se dešava sa tobom i Draganom? - upitao je Darko.

- Rekla mi je posle emisije u petak da joj je više neprijatno da ti ne odgovori kada je pitaš više puta isto pitanje. Takođe, dala mi je do znanja da joj je porodica na prvom mestu i da ne želi da ih nervira. Ja sam je razumela jer da sam u nekom trenutku ja mogla da ispoštujem majku. Dogovorile smo se da nam odnos ostaje isti, ali ćemo se fizički razdvojiti - rekla je Matora.

- Vi ćete sad da se kulirate, a onda ćete napolju da se smuvate? - upitao je Darko.

- Pa je*iga, ne želimo da njena mama gleda neke stvari. Ja sam rekla da ću se potruditi da se razdvojimo, ali ne znam da li ću uspeti. Zajedno smo donele tu odluku. Ja sam prešla u vešeraj par dana da vidimo kako će to ići i da vidim kako ću se ja izlečiti. Želim da pokažemo kako možemo i bez fizičkog dodira i poljupca - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš nominacije? - upitao je Darko.

- Strašno, od prvog do poslednjeg su je izvređali. Mnogi su bili lažni prema Marku jer ga se plaše. Boža je deset minuta razmišljao koga će da pošalje. Ivan, Karić i ja imamo svi različito mišljenje - rekla je Matora.

- Da li ti deluje da se vodi rat između Karića i Anđele? - upitao je Darko.

- Da, Anđela je poslednje dve nedelje totalno drugačija. Napada Miću, napada i Karića. Gastoz mi je isto čudan u poslednje vreme, čak mi je par puta dobacio: ''Vi ne znate za Boga'', ali mu nisam odgovorila. Matea koja se ljubila sa mnom mi kaže: ''Ti si pokojnu majku oterala u grob''. Energija u kući je toliko negativna, ja kad uđem u pušionu osećam se kao da će svi da me izujedaju - rekla je Matora.

Autor: N.Panić