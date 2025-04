Neočekivano: Sandra obelodanila zbog čega su Luka i Aneli uplovili u vezu, pa otkrila da on ipak voli nju! (VIDEO)

Ovo je razlog!

Sandra Obradović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i njegovoj vezi sa Aneli Ahmić.

- Šta se dešava sa tobom i Lukom, ko govori istinu? - upitao je Darko.

- Istina je šta ja pričam naravno, on je dečko patološki lažov. Zavukao se u Pab i ispira usta sa nama - rekla je Sandra.

- Nije mi jasno da je već izvesno vreme u odnosu sa Aneli, a opet konstantno čujemo da dolazi kod tebe. Zbog čega to radi? Što bi ostajao u odnosu s njom ako voli tebe? - upitao je Darko.

- Aneli mu pruža se*s koji ja nisam pružala. Radi se samo o tome, ona vrši nad njim vaginalnu manipulaciju. Tražio je da se pomirio, nudio mi je da mi kuva svaki dan kafu, hteo je da se vrati u krevet. Nakon mog povratka u frizera je pokušao da mi se obrati. Dečko je došao da mi se obrati dok sam spavala, on ne odustaje od majce i Janjuša. Ne znam da li se toliko kompleksira na Janjuša ili stvarno glumi - rekla je Sandra.

- Rekao je: ''Aneli izlazi sa mnom pod ruku, a ti ne možeš da joj priđeš'' - rekao je Darko.

- Ne mogu oni meni da priđu, ne ja njima. Ja sad da odem kod njega, on bi mi poleteo u zagrljaj - rekla je Sandra.

- Šta je sa tvojim emocijama? - upitao je Darko.

- Iskreno ne bih znala da ti kažem. Nekad razmišljam i kažem sebi: ''Šta mi je čovek sve uradio, ne treba da ga pogledam nikad više''. Mnogo me povredilo što je imao odnose, makar je mogao iz nekog poštovanja da sačeka. Mogu samo da zamislim šta bi mi napolju radio - rekla je Sandra.

- Kako je tebi izgledao taj se*s? - upitao je Darko.

- Sramota me njegove sramote, a znam da su svi bili uprti pogledi u mene, a najviše mrzim kad me neko žali. Bolje da mi je šamar udario nego to što mi je uradio. Besna sam kao ris, mislim da će me to držati do kraja - rekla je Sandra.

- Kako komentarišeš to što je rekao da su mu posebno drage čestitke od Aneli u kojima je dobio pozdrave, kao i da je njegova i Anelina ljubav ujedinila Jugoslaviju? - upitao je Darko.

- Bože me oprosti. Nisam tu čula, ali povratiću - rekla je Sandra.

- Je l' istina da njemu Aneli brani da ne može da pozdravlja oca jer tebe podržava? - upitao je Darko.

- Ma da, katastrofa. Mada i on mi je težak mental. Mene provociraju ovi kreteni, Đole kaže: ''Lukin tata se loži na tebe'', on sedi i ćuti, ja sam šokirana - rekla je Sandra.

- Kako gledaš na to što je pukla tikva između njega i Ene? - upitao je Darko.

- On je priznao da jeste lagao da su je je*ali njegove drugove, ali mislim da i on i ona kriju neke stvari. Sada kada su postali svesni šta su izneli, povlače ručnu. Ona što je rekla za kartice i maseratija, ja njoj verujem - rekla je Sandra.

- Kako ti deluju Sanja i Marko? - upitao je Darko.

- Pa vidim da imaju probleme koje guraju pod tepih. Sanja se predstavljala najmoralnijom, a vidimo koliko je moralna - rekla je Sandra.

- Kako gledaš na odnos Dragane i Matore? - upitao je Darko.

- Dragana ne mogu organski da podnesem, toliko je glupa devojka da ne mogu da je podnesem. Tvrdim da Matora tera inat Stefani. Matora je mene razočarala, ona se sama odvojila prva i otišla na stranu sa Draganom.

Autor: N.Panić