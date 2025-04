Dača progovorio o svim pikanterijama Elite 8: Do srži raskrinkao prošlost Sanje Grujić, pa obelodanio sve tajne Aneli Ahmić! (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Dača Virijević koji je glavni kada su tračevi u Beloj kući aktuelni, te je tako ove noći podelio sve sa cimerima.

- Kako komentarišeš nominacije? - upitao je Darko.

- Prva me je dirala, ja sam odgovorio. Nisam hteo da kažem ono što sam rekao sve o Aneli, ali me isprovocirala. U njoj prorade neki đavoli, a sada je đavoli kidaju. Kida je opsesija prvom temom. Ona je odavno i htela da je cela kuća napada, ona je u mojim očima ispala kao lažna žrtva - rekao je Dača.

- Je l' ti se ona stvarno poveravala da Asmin i Stanija nisu u najboljem odnosu? - upitao je Darko.

- Da, čekao sam pravi momenat da to iznesem. Uvek mi je pričala lepo o Asminu i o kako se brinuo o njoj. Kada smo pričali o Asminu i Staniju, dogovorili smo se da pričamo kao o Luki i Sandri. Pitao sam je: ''Je l' bi se pomirila sa Asminom?'', ona je rekla: ''Naravno da da. Samo s njim bih imala dete ponovo'' - rekao je Dača.

- Kako ti deluju Sanja i Marko? - upitao je Darko.

- Ona mnogo loše utiče na njega. Njih dvoje su spremni na sve. Ja znam da je Sanja radila u Tutinu, znam da je bila sa nekim dečkom tamo, ne mogu da pričam još ko je jer ne znam ko je dečko. Nisam čuo da je radila kao prostitutka. Ona je u Tutinu radila u klubu i živela sa tim dečkom. Ona je bila u ''Zadruzi 5'', ona je meni tad bila omiljena i ja i moj drug smo gledali i komentarisali. Jedan drugar iz Tutina je meni rekao: ''Ona je radila u Tutinu kao konobarica''. Ona je ta koja me bez razloga pecne, a posle kada dobije povratnu onda se Marko ljuti - rekao je Dača.

- Kakav je odnos Mimas i Sanje? - upitao je Darko.

- Evo ovakav. Sanja kaže: ''Sofija je bila sa oženjenim'', a Mimas mi šapne: ''Ona će da priča ko je bio s oženjenima''- rekao je Dača.

- Zbog čega Mimas malo kaže, pa stane? - upitao je Darko.

- Mislim da se Mimas plaši da ne uvuče neke ljude jer su povezani s njih dve. Sanja nešto ozbiljno krije, ja sam njima rekao: ''Znam da nešto krijete'', a oni su od tog dana svaki dan išli za mnom i pitali me: ''Šta znaš, šta ti to znači?''. Sofija i Sanja su živele zajedno, ali Sofija ne želi da prizna to ovde već će se baviti time napolju. Sanja se plaši, a opet nas navodi da negde nešto kažemo svojim provokacijama. Oni ne mogu ni normalno da se posvađaju, Marko nije siguran u nju uopšte, jasno je da se buni jer se nečeg ne boji. Meni je Milovan preneo da je ona njemu rekla: '' Marko i ja smo se dogovarali da pravimo neku priču, ali sam videla da je bio malo bliži sa Enom''. Zašto je ona ušla jer je on bio loš? To su malograđanske fore, mislim da kad bi skinuli bubice da bi se pobili - rekao je Dača.

- Šta se dešava sa Matejom i Sofi? - upitao je Darko.

- Sofi je sve bliža sa mnom poslednjih dana kako nije bliska toliko sa Matejom. Rekla mi je: ''Sve ću ti oprostiti ukoliko mi kupiš konja''. Ona se svidela Mateji, ali vremenom se nije uklopio i nije mu bilo to to. Više ga je odradila kao prijatelj, ali video je da ona može da stvori neke emocije prema njemu. Meni prija što je bliža sad sa mnom, bilo mi je teško svaki put kad se spoje njih dvoje - rekao je Dača.

