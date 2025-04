Surovo iskrena: Aleksandra završila u suzama zbog Milovana, progovorila o Sanji, a onda totalno razotkrila Enu i Aneli! (VIDEO)

Nije joj lako!

Aleksandra Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijević koja je ove noći govorila o svom odnosu sa Ivanom Marinkovićem i Milovanom Minićem.

- Aleksandra šta se dešava sa tobom i Matorom? - upitao je Darko.

- Ne znam zašto, ali ja ljudima izazivam neki bes. Matoru boli istina i ja sam sigurna da je to tako. Ja prva reagujem kada me neko takne tamo gde boli. Što se tiče njenih odnosa sa ženama, definitivno je ozbiljan manipulator - rekla je Aleks.

- Da li si očekivala da će ti onako uzvratiti i pominjati gušenje? - upitao je Darko.

- Nije očekivala od mene da komentarišem na taj način. Ona je pokušala i mene da izmanipuliše jer manipulatori znaju ko je lakomanipulativan - rekla je Aleks.

- Šta misliš o Dragani? - upitao je Darko.

- Uopšte mi se ne dopada. Mislim da uopšte nije naivna kao što se predstavlja. Ja u ovom slučaju mislim da se Dragana igra sa Matorom. Mislim da je Matora negde toga i svesna jer ona nije glupava, ona je rekla u šali: ''Čak i da se Stefani igra sa mnom, meni je lepo'' - rekla je Aleks.

- Šta se dešava između tebe i Ivana? - upitao je Darko.

- Ništa, kao da se nikad nije ni desilo. Ja vidim da nikad nije imao emocije prema meni, glumio je. Ja ga nikad nisam volela, ali je bila tu strast koja se brzo tu ugasila. Vrlo brzo sam postala svesna da to nije to. Niti sam ga iskoristila niti sam imala nameru za to, ali mislim da je on mene iskoristio. Ja se svaku noć kad legnem osećam loše zbog odnosa koji smo imali. Stalno mi dobacuje, pa onda kaže da ja njega diram - rekla je Aleks.

- Kakva je situacija sa Milovanom? - upitao je Darko.

- S njim se ništa ne dešava. Mi smo okej, ali iskreno kada ostanem sama sa sobom i setim se šta je on izgovarao za mene, mene to boli. Da je on bio moj muž i neki čist čovek, ja bih rekla okej, ali on je mene lagao takođe četiri godine. Bude mi teško, čudno mi je što ne pričamo, ali boli me. Prosto sam puna bola, često razmišljam zašto je moralo da bude tako? Boli me, pitala bih ga da li mu je posle svega bar malo žao? Stvarno nisam bila prema njemu loša, ovo je bila idealna situacija da krenem dalje. Ja sam htela davno da se otrgnem od toga, ali prosto držao me i nije mi dao da odem. Njega nijednog momenta niko nije napao, a ja sam preživela ovde golgotu - rekla je Aleks.

- Je l' se on u tvojim očima srozao kao muškarac? - upitao je Darko.

- Kome ne bi? Shvatila sam da moju ćerku nikada nije voleo, već da je bio dobar s njom samo da bi bio sa mnom. On nas je sve sje*ao na neki način. Hvala mojoj mami što je došla, stvarno mi je to značilo. Spustila je lopte sa ljudima koji me više ne diraju - rekla je Aleksandra.

- Kako komentarišeš Sanju Grujić? - upitao je Darko.

- Laže Sanja, ali ne znam zašto. Čula sam ja da je Sanja radila taj posao još ranije, imam drugarice koje su tamo radile i nije to ništa vezano za prostituciju. Mene zanima zašto ne prizna ako je istina? Mislim da se Mimas i Sanja štite jer jedna o drugoj mnogo zajedno. Sofija i ja nismo u nekim odnosima, ali verujem da Sofija priča istinu. Ljudi hoće da prikriju te neke stvari, ali ne znam zašto - rekla je Aleksandra.

- Kako komentarišeš rat Aneli i Ene? - upitao je Darko.

- Njih dve su mi iste. To je igra prestola, ko će da osvoji prvo mesto. Aneli je vrhunska glumica, ali Ena ništa nije bolja od Aneli, više puta sam je uhvatila da plače bez suza. Baš zato se njih dve ne vole, nemoguće je da toliko traje taj rat. To je kao kad se dve žene bore oko muškarca, interes je isti. Ena priča da je borac - rekla je Aleksandra.

Autor: N.Panić