Bez dlake na jeziku!

Ivica Artmagić, prijatelj Lazara Čolića Zole oglasio se za Pink.rs povodom haosa koji je nastao kada je Zola ušao u Belu kuću i izrazio sumnju da je dete koje je rodila Stefani Grujić - njegovo.

Haos oko te teme ne jenjava u Beloj kući, a mnogo je reči bilo o DNK testiranju kako bi se sa sigurnošću utvrdilo ko je otac Stefaninog deteta. Zolin prijatelj Ivica za Pink.rs tvrdi da je u jednom momentu bio siguran da je dete Zolino, a otkrio je i zbog čega.

- Vidim da je Zola uneo pometnju kada je ušao u Elitu oko Stefanine trudnoće i deteta koje je rodila. Ono što ja znam jeste da su imali odnos i da je Stefanina trudnoća na prvi mah izazvala sumnju kod Zole, koji se već zamislio ko je on u svemu tome... Kasnije smo se čuli i on je izrazio veliku sumju da je otac deteta... Kako znam da se Zola ne pazi sa devojkama, i ja sam tu sa sigurnšću prihvatio da je Zola otac tog deteta, međutim kada je nastala svađa Stefani, Munje i Zole i da njihovu sumnju i svađu jedino može rešiti DNK i da niko ne ostane u nedoumici ko je otac deteta, za to je rešenje DNK, to je najispravnije što se moze uraditi i podržavam DNK jer to će rešiti njihovu svađu, ne samo njih i njenih roditelja kojima bi doneo psihički mir - kaže Ivica i dodaje da li je možda stupio u kontakt sa Zolinom majkom Bosom povodom cele priče.

- Verujte da nisam kontaktirao Zolinu majku, ali svakako sigirno bi i ona želela da ta stvar bude jasna, kao i svaki roditelj - poručuje Zolin prijatelj za Pink.rs.

Autor: Pink.rs