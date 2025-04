Prekipelo! Ana iznela nove informacije o Kordi, Rada doživela pomračenje: Ili on ili mi! (VIDEO)

Radi prekipelo!

U toku je emisija "Prestres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Radi Vasić kako bi prokomentarisala aktuelnu temu o odnosu njene ćerke Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Ja sam ušla ovde da Anu odvojim od Stefana. Ja sam joj rekla: " Ili biraj njega ili nas", a ona je rekla da nikad više neće biti sa njom. Pričale smo kad su svi spavali, rekla sam joj da je potresao i pokojnog oca. Njen otac je pred smrt ustao i plakao i rekao: "Jao ženo, da mogu samo da odem da ga zadavim što mi dete maltretira". On se prima jer je lud, a oni ga sprdaju. Ja ga vidim da on pocrveni. Ti si rekao da ti neki drugar, kamijondžija voli muškarce i da ne voli žene - rekla je Rada.

- To se čovek sprda, rekao sam u šali. Nemojte molim vas da pričate o tome, ja volim samo žene. Ja se sa tom devojkom jesam svađao, sve sam joj ostavio u Minhenu. To je bio stan na moje ime. Nigde nije dokazano da sam ja nju maltretirao i udario - rekao je.

- Imaju dokazi. Rekla je da je jedva od tebe pobegla, da je nasilnik - rekla je Rada.

- Rekao si Ani da je nećeš ostaviti nikad, ni za milion evra - rekao je Milan.

- Ja sam rekao da ću da se borim za nju, a ona je rekla da je ne zanima - rekao je Korda.

- Kod mene nećeš, možeš da ideš kod tvojih - rekla je Rada.

- To je bila naša zajednička hrana. Kako ja da jedem, a on da gleda? Ja nisam takva osoba. Kao što sam rekla, ja ga sklanjam od sebe, da me pusti i da nađe neko društvo. Čim se približi ja se pomeram. Ide za mnom, ja ga samo marširam. Mene on više ne zanima. Polako mi se gase emocije. Više me ne zanima ko je prvi pisao. Niti da se pravda niti šta drugo - rekla je Ana.

- Trebao sam odmah da kažem kako jeste, to je moja greška. Ti si isto dozivala bivšeg momka, videćemo ko će da te brani on ili ja - rekao je Korda.

- Da, preprečio je put. Mislio je da ja vozim. Kada smo došli kući rekla sam mu da mi je bivši, a on je rekao: " Što mi nisi rekla da uzmem dizalicu da mu glavu razbijem". I u restoranu mi je pravio problem. Dečko mi je prišao, a on je uzeo i bacio njegovu jaknu. Sedeo je i pratio gde sedi dečko koji mi je prišao i onda je otrčao kod njega - objašnjavala je Ana.

- Bila sam ga ostavila u karantinu. Telefon je bio kod mene, njemu je stigla poruka: "Evo me, gde si ti?", ona za to ne zna - rekla je Ana.

- Zašto, ajde mi objasni? Gubi se, prekipelo mi je - skočila je Rada.

Autor: A.Anđić