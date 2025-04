KAO DA SE ZABAVLJAM SA ŽENOM: Aneli prozvala Luku kao nikada do sada, od njenih reči neće mu biti dobro (VIDEO)

Nerealno!

Nakon što su ustali Aneli Ahmić i Luka Vujović su nastavili sukob koji su imali u ranim jutarnjim satima.

- Ja od sada neću da te branim, brani se sama - rekao je Luka.

- Šta ti to znači - upitala je Aneli.

- Neću da radim ništa, Ako mene prozivaju ti me brani, ako me Anđela vređa ja ću ćutati, a ti me brani - rekao je Luka.

Oni su nakon toga izašli iz hotela, a Aneli je suptilno prozvala Luku:

- Kao da se zabvaljam sa ženom, onom kasičnom ženturačom - rekla je Aneli.

Autor: N.B.