Tuga!

Rada Vasić je sa suzama u očima pričala takimičarima Elite o svom pokojnom suprugu Radetu Vasiću.

- On meni nikada nije rekao ne mogu, sve je radio za mene. Donosio mi stalno iznenađenja, bio je pravi kavaljer - rekla je Rada sa suzama u očima.

- Kakva je to ljubav bila, šestoro dece - rekla je Branka.

- Bila je to ljubav, on je sve za mene radio, pa je plakao kada mu je Ana čestitala rođendan. Sećam se kada mi je pričao kako će da mi napravi proslavi rođendan, da će da dođu svi, meni rođendan 23.marta, on umro 21. došlo mi je ljudi dosta tada na rođendan, moj najtužniji - rekla je Rada.

Autor: N.B.