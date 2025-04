MATORA, PROMENI PSIHIJATRA! Oglasila se Tamara, bivša kuma: Gadosti iz njenog života NOSIM U GROB, ne želim da narušim zdravlje njenom ocu!

Poslednjih nedelja u "Eliti" se mnogo pričalo o pikanterijama iz privatnog života Jovane Tomić Matore, a javnost je u šoku zbog svega što je o njoj iznela bivša verenica Stefani Grujić.

Ona je, između ostalog, ispričala da Matorin brat nije pobožan, već da nije psihički stabilan, da ga se svi plaše, da je maltretirao Matoru, da joj je jednom prilikom slomio vilicu, da je nasrtao na oca, kao i to da otac ne želi iz doma da se vrati kući jer se plaši sopstvenog sina. Matora je, prema Stefaninoj priči, pljuvala brata na sva usta i sama pričala te stvari, a navodno je sa još jednim bratom bila intimna.

Nakon ovih priznanja, Matora je pomislila da je njena bivša kuma, estradna menadžerka Tamara Marić, informisala Stefani o njenom privatnom, porodičnom životu.

- To je laž! Vidim da je pre rijalitija bila na vezi sa Tamarom i da joj je ona davala neke informacije da bi mene oblatila. Dakle, da objasnim. On mi nije ni rođak ni brat, to je od moje strine, koja mi nije rod, to je neki od njene tetke, pa tamo nešto dalje, znači nije mi ništa - rekla je Matora juče, tokom "Pretresa nedelje sa Milanom", a mi smo kontaktirali Tamaru kako bismo proverili da li bivšu kumu "drži u šaci" onim što je Stefani ispričala.

- Ja Matoru ne držim ni sa čim u šaci, nisam ja izdajnik, cinkara i drukara, a Boga mi ni dokona kao ona, pa da se bavim tom vrstom podlih radnji, a ponajmanje da iznosim gadosti iz njenog života, ja ih u grob nosim. Od dana kada sam angažovala advokata ona više nije moja briga nego advokata i pravosuđa. Najiskrenije smatram da je u ovom trenutku mnogo bitnije zdravlje njenog oca od bilo koje istine koju bih ja rekla, svojom istinom i izjavom ne želim da narušim ničije zdravlje, dok ona ne razmišlja o zdravlju drugih ljudi o kojima laže iz sezone u sezonu - započela je Tamara, a potom dodala:

- Istina koju bih rekla nije baš najprijatnija za čuti, zato biram da mislim o njenim najmilijima i zauvek sve zadržim za sebe. O njenoj majci, ocu i bratu imam samo najlepše da kažem, prema meni su uvek bili i više nego korektni i uvek smo imali jako lep odnos, svo troje su ljudi za primer. I danas i svaki dan joj želim isto, a to je da promeni psihijatra, da konačno ubode terapiju i da shvati ozbiljnost mentalnog zdravlja jer ova njena patologija uzima maha i više nije ni smešno ni zabavno - zaključila je Marićeva za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević