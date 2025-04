Ovo su svi detalji!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su majku Sanje Grujić, Danijelu, koja je ove noći progovorila o odnosu Marka Stefanovića i njegove porodice o čemu se mnogo pričalo u ''Eliti 8''.

- Šta vi znate o Markovom odrastanju i njegovoj porodici? - upitala je Anastasija.

- Odmah po izlasku iz rijalitija ''Zadruga'', njih dvoje su bili par dana odvojeni, a potom je Marko došao da živi kod nas. On je bio par meseci kod nas, a onda su otišli u privatni stan. Dok su živeli kod nas, Marko se baš prilagodio kao da je ceo život sa nama. Njih dvoje su imali prelep odnos i to nije bilo ni slično kao u rijalitiju - rekla je Danijela.

- Da li je tu bilo razgovora između vas i Sanje? Da li ste je pitali otkud on tu? - upitao je Panda.

- Pa znate šta... Sanja je jedinica i mi smo videli da je ona previše zaljubljena i htela je svo vreme da provede samo sa Markom. Mi joj to nismo zamerali, niti smo ikada pitali zbog čega je to tako - otkriva Danijela.

- Rekli ste: ''Brzo se prilagodio'', dok je Sanja iznela da se on više zbližio sa vama nego sa njegovom porodicom - dodaje Anastasija.

- Ne može da bude bliži sa mnom nego sa svojom porodicom. On je dete i rekao da oni nisu toliko tradicionalni i da verske praznike ne obeležavaju kao mi porodično. Mi smo svi vezani jedni za druge, uvek se okupimo i proslavimo. Marku je to bilo i čudno i lepo. On nije zamišljao da ćemo ga tako prihvatiti, čak nam se izvinio i za ružne reči koje je izrekao Sanji - rekla je Danijela.

- On je izneo tešku životnu priču, da li vi znate išta o tome? - upitala je Anastasija.

- Ono što je Marko ispričao u Eliti, on je meni to i ispričao kada je izašao iz "Zadruge". On se meni požalio jer je gledao odnos Sanje i nas, čak je rekao: ''Koliko je Sanja razmažena, meni to fali''. Ja nikada nisam znala da Markov otac nije prihvatio Sanju. Ja sam sa tim čovekom razgovorala telefonom i više puta mi je rekao: ''Sanjica je divna''. Nismo se videli uživo i upoznali, ali smo baš bili u kontaktu. Meni je Marko u jednom momentu rekao: ''Nemoj da mu veruješ, sve što moj tata priča to nije baš tako''. Svako ima svoj odnos načina prema deci, ja njega nisam htela ništa da pitam dok se on nije jednom vratio od njih uplakan. Rekao mi je: ''Ja moram mojim roditeljima da dajem deset hiljada dinara za tanjir hrane''. On je meni pričao da kad mu je rođendan ni ne zna da mu je rođendan, da mu je tata privržen mlađem bratu. Meni je on deset puta ponavljao iste stvari tako da mu verujem. Ja sam njega prihvatila da vidim da li je dobar jer Sanja njega voli. On je stvarno divan dečko, ali nikada mi nije rekao da njegov otac ne prihvata Sanju - rekla je Danijela.

- Je l' vas povredilo to? - upitala je Anastasija.

- Pa kako nije? Ja njega nisam odvojila od Sanje nikada, šta sam davala Sanji to je imao i on. Ja neću da se nerviram, meni su to stresne situacije i nisu mi normalne - završila je Danijela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić