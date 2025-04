OD TOG ODNOSA NEMA NIŠTA: Bivša učesnica ZADRUGE žestoko osolila po odnosu Munjeza i Stefani, numerolog otkriva šta im predviđaju BROJEVI! (VIDEO)

Dale svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošće voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bile su pevačica i bivša rijaliti učesnica, Saška Karan i numerološkinja Ivka numerolog.

Na pomen odnosa Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza, Ivka i Saška su imale veoma jasan stav, a to je da njihov odnos neće biti još dugo u mirnoj luci.

- Ovo su mi skripte od pre deset dana. Od odnosa i Stefani i Munjez nema ništa, to je čista računica koju imaju brojke. Ne mogu nikako da opstanu zajedno.

- Mora da postoji pre svega poštovanje, kako bi odnos bio jedna celina i kako bi ljudi ostali u braku. Deca jesu kruna ljubavi, ali ne mogu da održe odnos. Ako dvoje ljudi ne znaju da se ponašaju, to je problem. Bolje i dobar razvod, nego loš brak, tako se uvek govorilo. Najvažnije je da shvate da je bolje sad da zaustave sve, nego da bude kasno. Trebalo je odavno da misle o tome, ali kad već nisu, bolje je i sada sve to da obustave. Tek će se desiti ludilo do kraja rijalitija, ja to verujem. Od tog odnosa nema ništa.

Autor: S.Z.