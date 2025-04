Karambol za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Aneli Ahmić.

- Hipotetički, ako je Alibaba rekao: "Prodala je dete za dva vina i prešla preko nabijanja Nore na k*rac, ali me to ni ne čudi, jer je meni Aneli pričala da je nju njena majka prodavala za dve kifle", šta bi poručila Asminu - glasilo je pitanje.

- Jadno i bedno, ništa me ne čudi od tog čoveka. Mislim da je on napravio sa Markom dogovor neki, da su jedan drugog izmanipulisali. Najviše manipuliše ljudima koji nemaju ništa, ja sam pričala da je neke ljude dovodio do propasti, pa su neki ljudi završavali u zatvoru. Tada mislim da je dobro izmanipulisao Đedovića, Asmin njega tada, kada ga je Đedović pljuvao, na svaki mogući način je pokušao da stupi kontakt sa njim...Nisam preko ničega prešla, on je taj koji je našu Noru najviše povredio i to će Nora gledati i da prelista šta je sve izjavljivao i kako je on nabijao svoju ćerkicu, pa onda ima pravo da hipotetički govori šta poželi. Smeće, nula od čoveka, sve je isplanirao - rekla je Aneli.

- Da li si mu pričala nekada da te je majka prodavala za dve kifle - pitao je Milan.

- Nikada, baš bih ja pričala da je mene majka prodala za dve kifle, mi smo u životu imali sve. Nama je otac dosta pomagao, mene majka nije imala potrebe da prodaje pored svog oca i brata. Najgore sam bila osuđena od strane svoje majke - rekla je Ahmićeva.

- Ovo je katastrofa! Šta se desilo sada da on ovako priča?! Pa da je najgora na svetu, ona je majka tvog deteta - rekao je Mića.

- Smeće i odron koji nema mu*a ovde da dođe da vidi kako bih ga sada rešila - rekla je Aneli.

- Čovek se najgore ponašao na svetu, okrenuo je ploču. Taj čovek šta radi, to je katastrofa! Sram vas bilo, branite tog monstruma - urlao je Mića.

- Ja šta je istina i šta sam video sam rekao, ja verujem i njemu i njoj. Isto tako kao što sada kažeš da on iznosi stvari o njoj da su ružne, isto tako smo slušali da mu je gurala vibr*tore, čuli smo da mu se di*e na gej porniće i da mu je brat narkoman - rekao je Đedović.

- Saznala sam da ima sina kada mu je tata pričao da Nora liči na njega, tada se Nora rodila - vikala je Aneli.

- Je l' u**o brata? Je l' oštetio Austriju - pitao je Đedović.

- Da, tako je on meni pričao, ja to ne tvrdim - rekla je Aneli.

- Pa evo i on kaže da si mu ti rekla da te je mama prodavala za kifle...Aneli je ušla, prodala je priču, lagala je i prva govorila za njegovu porodicu i za njega, možda je istina, ne znamo - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić