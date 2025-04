BLAM ME JE DA SE SVAĐAM SA OVOM KIFLICOM: Aneli bacila sumnju na Alibabino poslovanje s diskotekom, Đedović otkrio: Znala je da uplaćivao pare dok smo ga nazivali JUNEĆIM GULAŠOM (VIDEO)

Šok za šokom!

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Objasni koje to laži je Đedović izneo, potvrdio je da nisi lagala za Staniju, da si dobila šamar od Alibabe, ali da si lagala da nije uplaćivao novac - glasila je konstatacija.

- To on treba da odgovori pošto je on govorio da je lagao za mene - rekla je Aneli.

- Manite se mene više, blam me je sa ovom kiflicom da se raspravljam - rekao je Đedović.

- On je slagao kada se podigao i rekao da je sve lagao za mene - rekla je Aneli.

- Jao, pre tri dana je rekla...Mene je blam da se raspravljam sa njom, ona ne razume šta ja pričam, ne konta ništa, ali smo sada skontali da je ostavila dete kod žene za koju je pričala da je nju prodavala kao malu. Ova mizerija ljudi od svih mogućih i ovih boleština! Pre tri dana je kiflica rekla da je to istina i šta je to za skrinšotove koji su krunski dokazi. Rekla je da je prevario Austriju - rekao je Đedović.

- Kiriju plaća mesečno, boli ga uvo - rekla je Aneli.

- Pa kako plaća ako ga juri država?! Ovde je bila priča da je izašlo u austrijskim medijima da ga traže, pa sećate li se tih lagarija?! Sada je potvrdila da je slao pare, a kada smo mi govorili da je maneken za juneću gulaš, ona je ćutala ovde...Ovo je takva boleština da ovo nema ni u najvećim selima - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić