POBIO SE SA SESTROM, LAŽE STANIJU KAO I MENE: Aneli otkrila Mići kako je saznala da Asmin ima sina, on pokušao da je urazumi: Pusti da bude otac, a kakav, to... (VIDEO)

Šok za šokom!

Aneli Ahmić sedela je s Lepim Mićom u pabu, te je tako započela s njim razgovor o Asminu Durdžiću.

- Moja mama je najinteligentnija žena na svetu, gospođa iz Belgije mi je rekla da ćemo se dogovoriti nas dve oko Nore, to za Asmina. Stanija rekla na Elitoviziji, kao da Stanija zna, šta nju boli briga, laže Staniju kao što je i mene lagao...Kada smo se vozili iz Cazina, kada se pobio sa sestrom, povraćao je, ja sam vozila auto i dopisivala se s njegovim tatom, govori mi njegov tata: "je l' ti je rekao Asmin da ima sina", na prvu mi je rekao kada sam ga probudila da je istina, a onda sam posle našla u porukama s Mustafom da Nora liči na malog - rekla je Aneli.

- Ako je sve lagao onda je nikakav čovek - rekao je Mića.

- On je bio dobar prema Nori samo zato što je voleo mene - rekla je Aneli.

- Ti možeš da dozvoliš sebi da uđeš u raspravu sa njim i da pokušaš da sprečiš da on bude otac, ali nećeš Nori moći da sprečiš da ona bude njegova ćerka. Pusti da on bude otac, kakav, to ćemo da vidimo, dobar ili loš. To što si ti rađala decu takvim ljudima kakav je on to je tvoj problem - rekao je Mića.

- Je l' treba da glumim da nam je savršeno?! Je l' to da pričam za stolom - zaplakala je Aneli.

- Ma boli me ku*ac za vašu vezu, tebe on ne intresuje, ušla si u tu vezu da bi imala priču - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić