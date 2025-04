Sramno!

Stefan Korda nedavno se našao u jeku skandala, kada je raskrinkan njegov pokušaj neverstva, prilikom izlaska Elite, kako bi njegova devojka s kojom je u rijalitiju, Ana Nikolić, sahranila svog oca. Nakon što se obelodanilo ono što je pokušao da zataška, trudio se na sve moguće načine da negira kako se prvi javio bivšoj učesnici rijalitija, Aleksandri Vučenović, ali su dokazi osporili njegove navode.

Međutim, taman kad su svi mislili da je njegovim mutnim radnjama došao kraj, portal Pink.rs ponovo je došao do nove prepiske, u kojoj se jasno vidi da je Korda pre samog ulaska u rijaliti pisao nepoznatoj devojci i zvao je da se vide, nakon što izađe iz rijalitija.

Korda je tokom dopisivanja sa misterioznom devojkom više puta naglasio da je u emotivnom odnosu sa Anom, ali je pozvao svoju poznanicu da se vide, iza njenih leđa, te joj je stavio do znanja da ne bi želeo da njegova izabranica sazna sa to. O tome da je Korda imao na umu da se vidi sa ovom devojkom govori i to da joj se često javljao, u više navrata nije dobio odgovor, a ono što skreće pažnju na ovu konverzaciju je njegova poruka u kojoj govori da će izbrisati prepisku s njom.

Autor: S.Z.