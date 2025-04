VOLEO BIH DA NE BUDU ZAJEDNO! Preokret! Zoran Pejić više ne želi Enu Čolić za snajku: Neka nađe svoju sreću!

Voditelj Zoran Pejić Peja od početka je podržavao emotivnu vezu njegovog sina Jovana Pejića Peja i Ene Čolić u "Eliti", a svoju podršku davao im je i onda kada je ona izostala sa drugih strana zbog njihovih brojnih svađa. Ipak, situacija se promenila.

Ena i Peja su posle turbulentnog perioda rešili da "spuste loptu" i svojoj ljubavi daju novu šansu, te sada uživaju u harmoničnom odnosu, međutim Pejin otac Zoran ne smatra da će situacija na duže staze za njih biti plodonosna.

Predviđa nove sukobe, a svom sinu i potencijalnoj snajki želi da svako svoju sreću nađe.

- Moram da kažem da sam znao, bio sam ubeđen da će se pomiriti. Da će se posvađati - opet će se posvađati. U pitanju su dve jake ličnosti, a dve jake ličnosti ne mogu zajedno. Mogu, ustvari, vuče ih ta strast, želja jedno za drugim. Ena sve uradi što Jovan zahteva od nje kada su u lošim odnosima, ona spusti loptu da bi se pomirili. I jedno i drugo su tvrdili da neće da se pomire, verujte da je sada svima laknulo. Ne znam... Mislim da će se opet posvađati, ali i pomiriti - rekao je Zoran Pejić za Pink.rs i dodao:

- "Elitu 8" su obeležili njih dvoje, svi će se složiti da njihova ljubavna priča ili ljubavna serija, traje već šest-sedam meseci... Moram da im čestitam. Stalno se svađaju i mire. Prkose često jedno drugom, stvarno su život izneli u "Eliti", svi mi živimo tako, svađamo se i mirimo... "Elita" je zapravo život. Lično bih voleo da i ona nađe svoju sreću, da on nađe svoju, tačnije voleo bih da ne budu zajedno. Kada sam gostovao, rekao sam da podržavam sve što želi moje dete, s tim u vezi podržavam sad i ovo, a dokle će biti zajedno, to će njih dvoje da odluče - poručio je on.

Autor: Darko Tanasijević