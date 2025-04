ON JE KORISTAN IDIOT: Vesna Vukelić Vendi rastavila Kordu na činioce, pa prognozirala dalji tok njegovog odnosa sa Anom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Maše Mihailović i Stefana Miloševića Pande bila je pevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je u svom stilu, bez zadrške porokomentarisala aktuelna zbivanja u najgledanijem rijalitiju svih vremena.

Na samom početku emisije, Vendi je otkrila kakvo mišljenje ima o odnosu Ane Nikolić i Stefana Korde.

Kako ti se čini Radin ulazak? Da li misliš da je bila previše blaga prema Kordi?

- On nije bio Anin muž, samo je imao veze sa njom. Rada je znala da je rodila sina, a ne ćerku i da on ne može da nađe dečka, odnosno da je to jako teško. Rada sve to gura pod tepih, a iznosi stvari koje su šućmuraste i nebitne, neke sekundarne stvari. Ona kroz poruke koje je pronašla Kordi, sve svaljuje na njega. Ona kod drugih vidi trn, a kod sebe ne vidi šumu. Moć rasuđivanja joj je jeziva. On je jedan upotrebljivi id*ot. Nemoguće je da nije znao da je Ana nekad bila muškarac. Očigledno je imao neki cilj, to je očigledno. Sad je došlo do demaskiranja. Bilo bi lepo da se neke devojke koje su bile sa Kordom jave, jer ja čisto sumnjam da je ikada bio sa ženom.

Da li misliš da će doći do pomirenja Ane i Korde?

- Da, naravno. Ona trenutno samo tvrdi pazar. Kod nje se svelo na njega.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.