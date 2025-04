Šok: Dragana otkrila zbog čega se distancirala od Matore, priznala kakav je plan skovala (VIDEO

Nerealno!

Nakon reklama, voditeljka Ivana Šopić je dala reči Sofiji Janićijević kako bi porkomentarisala Stefani i Matoru.

- Mislim da ne postoje emocije ni sa jedne ni sa druge strane, ovde samo radi povređeni ego kod Stefani, a ovde se folira samo Dragana, ona se pere sada - rekla je Sofija.

- Ja nisam rekal da su meni emocije nestale, ja sam se povukla iz odnosa zbog moje porodice. Ja sam danas pričala sa Markom da bi Matora prekinula kontakt sa mnom. Meni je moja porodica na prvom mestu i to mi je bitno. Iskreno, ja ne mogu da se borim sa tim, imam prevelik pritisak oko svega. - rekla je Dragana.

- Meni je ovo smešno, ona je rekla da porodica ne može da utiče na nju, a sada se distanciara od Matore, to nema smisla. Ona pokušava da prebaci na svoju stranu, govori kako je iskoristila Đedovića da se skloni od Matore, a verujem da je Matora precrtala sve. - rekao je LUka,.

- Ona je folirant, a Matora je ta koja puši fore, kao sviđa joj se jer dobro kuva. - rekao je Mića.

- Ma uvalila je kur*inu Matoroj - vikala je Milena.

- Ona bi da se izvuče sada - rekao je MIća.

- E ne može da se izvuče - rekla je MIlena.

- Ja neću da budem sebična, skloniću se od nje jer joj je bitna porodica, to je normalno. Ona je meni rekla da ne želi da prekine druženje, ali ne odgovara joj to da spavamo zajedno i da govori da ne može da se odvoji od mene. Ona se danas ogradila od mene, nije se lepo izrazila, a sada je samo slušam i kaže da je namreno pričala sa Đedovićem da bi se ja distancirala, to mi je smešno, ja preko toga ne mogu da joj pređem - rekla je Matora.

Autor: N.B.