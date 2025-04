Au!

Sukom izmešu Stefani Grujić i Jovane Tomić MAtore se nastavio:

- Na rukama mi je majka umrla, a ona priča o tome, zna koliko me to boli - reka je Matora.

- Vi ste meni uradili na majčinstvo, go*no jedno - rekla je Stefani.

- Ja sam za nju sve radila, a ona je pričala da sam se ja drogirala- rekla je MAtora.

- Smetalo kada sam ja jednom izašla - rekla je Stefani.-

- Ona se čula sa bivšim, svašta je tu bilo. - refkla je MAtora.

- NE pravite priče više, to se nije desilo - rekla je Stefani.

- Ovde sve može da se gleda sa dve strane. Stefani je spustila level vređanja, ali iskreno ja smatram da ima emocija i dalje tu. Meni je bitno šta mi Stefani kaže kada smo sami, ja se jesam založio za pomirenje, ali zato neću da je gušim, neka sama reši to što ima. Ja sa Stefani imam dete i to je najbitnije, iako su meni neke stvari ne sviđaju, imam ja da joj kažem to ali naša stvar, ona ima pravo da se brani. To što udara na Matorinu majku, pa Matora udara na njeno majčinstvo. Emrina je plaćena od strane Matore da kanali Stefani - rekao je Munjez.

Autor: N.B.