Četvrtak veče izaziva nemire u većini učesnika Elite, jer je rezervisano za emisiju ''Gledanje snimaka''. Nakon što je voditeljka Ivana Šopić tokom večeri za nama ušetala u Belu kuću, mnoge stvari su se promenile, jer se obelodanilo ono što su takmičari mislili da su prikrili.

Na prvom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Stefani Grujić i Matee Stanković u kom Matea tvrdi da bi se Jovana Tomić Matora smuvala s njom kada bi trepnula dva puta. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matoroj nakon završenog video-snimka, koja je zaratila sa bivšom.

- Matea mi je potpuno presmešna. Što se tiče Stefani vidim da je bas lepo spustila loptu, ali dobro. Neka nastavi i neka pegla šta god hoće, od mene više nikad neće dobiti reakciju. Ukoliko Stefani više nema emociju prema meni šta njoj toliko znači da li ću ja biti sa Draganom. Mene Darko često pita na intervjuima da li mislim da je ona u inat meni sa Munjom, ali nešto mi tu smrdi. Ja mislim da ona nema emociju prema meni, ali mislim da ima cilj da me ne ostavlja na miru. Očekujem da će sve biti gore, vidim da u nekim situacijama želi da me diskvalifikuje - rekla je Matora.

- Je*iga trpi Jovana, dok mi pominješ dete i pričaš da sam loša majka, onda ću ja tebi udarati na majku - rekla je Stefani.

Dragana Stojančević rešila je da prizna tokom emisije ''Gledanje snimaka'' zbog čega se distancirala od Jovane Tomić Matore.

- Mislim da ne postoje emocije ni sa jedne ni sa druge strane, ovde samo radi povređeni ego kod Stefani, a ovde se folira samo Dragana, ona se pere sada - rekla je Sofija.

- Ja nisam rekla da su meni emocije nestale, ja sam se povukla iz odnosa zbog moje porodice. Ja sam danas pričala sa Markom da bi Matora prekinula kontakt sa mnom. Meni je moja porodica na prvom mestu i to mi je bitno. Iskreno, ja ne mogu da se borim sa tim, imam prevelik pritisak oko svega - rekla je Dragana.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju kako Uroš Stanić govori Anđeli Đuričić da je Stefan Karić branio samo kada mu je to odgovaralo. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Kariću nakon odgledanog snimka, koji je

- Ovo sam ja već sve ponovila i baš me briga. Stefan je rekao pre desetak dana da su mnogi pljuvali ovu kuću, a sada su dobri. Ja sam se tad osetila prozvano, ali sam prećutala. Ja stvarno imam dobro mišljenje o Stefanu, a kada mi je Uroš rekao šta je Stefan rekao na nominacijama, onda sam ja iz revolta pomenula njegovog oca. Ja nikada ne bih to provukla da se nisam osetila dva puta prozvano. Njegov tata nije učesnik, ali eto meni je jedna ptičica šapnula da mene njegov tata pljuje napolju i to je uticalo iskreno - rekla je Anđela.

- Pa to si trebala sinoć da kažeš, a ne da me stavljaš u koš sa ljudima donjeg doma, jasno je šta je sada problem naše distance - rekao je Stefan.

Nenad Marinković Gasoz je dao svoj sud o odnosu Stefana Karića i Anđele Đurilčić.

- Ja sam Anđeli skrenuo pažnju da ne priča o Osmanu, on ima pravo na svoje mišljenje, on to radi godinama, ali ne razumem Karića koji govori na nominacijama, da on nominuje posle svih žena. Meni nije jasno što je on tako rekao - rekao je Gastoz.

- Ona meni konstanto dobacuje, konstantno ponižava, vređa, mene naziva Fifi , a ja sam komentarisao Gastoza, ja to ne krijem, naprotiv, stalno govorim šta msilim, dosta mi je svega što drugi govore i rade. - rekao je Luka.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević otkriva detalje razgovora sa Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću u kom je otkrila da bi se pomirila s njim. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli, jako bi dala sud o tome.

- Naš razgovor je svaki sniman i to je jasno. Nama Luka nije bila šifra za Asmina, a iako sam mislila u nekom momentu tako, sad je Luka tu. Ja sam izdvajala Karića uvek i izdvajala sam ga da je najposebniji i mislim da je muškarac za poželeti - rekla je Aneli.

- Nije mi baš tako rekla za Karića, ali ni približno. Kad bi znali koliko moja bivša devojka ima lepo mišljenje o Kariću, ovo nije ništa - našalio se Luka.

- Ja iza ovog stojim, a ima još puno toga. Ja nikad ne bih ovo rekao da mi nije vređala porodicu. Ona je mene terala da započnemo tu temu između nje i Luke. Ona od starta nije volela Sofiju zbog Karića i zbog toga se svađala sa Mićom - rekla je Aneli.

Usledio je naredni klip na kojem se čulo da je Sanja Grujić nazvala Marka Stefanovića "džukelčetom"

- Ja sam znao šta je ona meni rekla, jeste ona pogrešila, ali ja sam uz moju devojku uvek, a ona se izvinila - rekao je Marko.

- Meni je žao što se tako to desilo, mene treba da bude sramota, ali moj momak mene voli i ja mu se izvinjavam zbog svega. Jete bila neprimerna rečenica, ali ja sam morala da ga sklonim od nekih niskobudžetnih ljudi - rekla je Sanja. pa dodala:

- Ljudi mogu da komentarišu kako žele, Marko doprinosi,. a njegove pare su naše pare, a ja moje trošim sama. On brine o meni i pravi je muškarac. Ja Marku nisam htela da ga naškodim, ali sam morala da ga odvojim od tih pojedinaca koji prave haos. Marko zna da smo mi us vemu zajedno i da smo jedno za drugo - rekla je Sanja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Stefanoviću kako bi otkrio da li smatra da je njegova porodica povređena nakon što mu je Sanja Grujić izgovorila da je niskobudžetno džukelče koje je udomila.

- Marko da li ti je jasno koliko su tvoji povređeni nakon ovog klipa? - upitala je Ivana.

- Evidentno je da Sanja uopšte nije slatka i fina, čuli smo i od voditelja kako se govori o njenim morbidnim uvredama. Meni je danas bilo žao Marka, ona je poslednja koja je ovo smela da izgovori za njega. Da se ona plaši da Marko ne bude diskvalifikovan, ona ne bi izgovarala morbidne uvrede svima ovde. Marko se ovde postavlja zaštitnički prema njoj, a ona dođe i saopšti mu ovakve stvari. Jasno je da je kvarna kao zub, niskobudžetno znači jeftino, ispalo je kao da ga finansira. Čuj ti nju ona kaže: ''Koristim reči koje vi govorite'' - rekla je Milena.

- Upravo čujemo od Dače da je njena mama usvojila jedno dete, a sada Marku kaže da je udomljeno džukelče - rekla je Ena.

Jelena Ilić je naredna kometarisala odnos Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Ovde ispada da Sanja njemu želi najgore, a da ne pomininjemo to što Marko nikome ne veruje sem njoj, a njega ovo boli , ova devojka je načišto ugasila Marka. Svi znamo da se oni štipaju - rekla je Jelena.

- Ja moram da kažem da su ljudi koji su ustali večeras sanjinu rečenicu da komentarišu prvo sebe - rekao je Marko.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju čuju Stefani Grujić i Marka Đedovića o Jovani Tomić Matoroj, te je Stefani ovom prilikom otkrila kako je bila sama u trudnoći. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matoroj.

- Primećujem da ima konstantnu potrebu da me pominje i pljuje, ako je već ušla u novi odnos zbog čega me pominje? Ja nju više ne pominjem i neću - rekla je Matora.

- Je l' moguće da je vaš odnos pukao tako brzo, a izgledale ste kao porodica? - upitala je Ivana.

- Pa jesmo, ali desila se ta poslednja svađa i bilo je sve loše posle toga. Meni je najbitnije da sam ove nedelje sebi samoj dokazala da joj nisam nijednu uvredu rekla - rekla je Matora.

Sukob između Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore se nastavio, te su jedna drugoj izgovorile brutalne reči.

- Na rukama mi je majka umrla, a ona priča o tome, zna koliko me to boli - reka je Matora.

- Vi ste meni uradili na majčinstvo, go*no jedno - rekla je Stefani.

- Ja sam za nju sve radila, a ona je pričala da sam se ja drogirala- rekla je MAtora.

- Smetalo kada sam ja jednom izašla - rekla je Stefani.

- Ovde sve može da se gleda sa dve strane. Stefani je spustila level vređanja, ali iskreno ja smatram da ima emocija i dalje tu. Meni je bitno šta mi Stefani kaže kada smo sami, ja se jesam založio za pomirenje, ali zato neću da je gušim, neka sama reši to što ima. Ja sa Stefani imam dete i to je najbitnije, iako su meni neke stvari ne sviđaju, imam ja da joj kažem to ali naša stvar, ona ima pravo da se brani. To što udara na Matorinu majku, pa Matora udara na njeno majčinstvo. Emrina je plaćena od strane Matore da kanali Stefani - rekao je Munjez.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju kako Slađa Lazić Poršelina tvrdi da su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz bili intimni. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Mene je ovo blam da komentarišem - rekla je Anđela.

- Ja sam videla da su imali se*s sa strane na kvarno, ne znam što ih je sramota da to sad priznaju - rekla je Slađa.

- Demantujem Slađu jer sam tri nedelje spavao krevet pored Gastoza i Anđele, čak Gastoz svako veče stavi masku na lice i okrene se da spava. Od 21 dan, Anđela ga je molila 10 dana da je zagrli. Tu nema nikakve strasti, nema čak ni pipkanja. Poslednje veče u Odabranima mu je rekla: ''Hoćeš me konačno zagrliti?'' - rekao je Ivan.

Na narednom snimku prikazan je razgovor Aneli Ahmić i Luke Vujovića o Sandri Obradović.

- Toliko o tome da ne priča o meni, a ova mi liči na kravu koja skiči. On mene ne zanima, a ona blene u mene - rekla je Sandra.

- Meni su oni isti, tako se i ponašaju, a Luka i ja nismo zajedno, mi samo pričamo i komentarišemo i spavamo zajedno- rekla je Aneli pa dodala:

- Sandra stalno gleda u mene, prati svaki moj korak, da bi gledala u Luku.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju prisno igranje Ane Spasojević i Stefana Korde. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ani Nikolić.

- Vidim da on ovde nije kriv jer je dečko samo stajao u mestu, a ona mu je prišla i nabijala mu se. Mene samo zanima što je mene tešila i rekla mi da se sklonim od ove psihopate - rekla je Ana.

- Pa prema meni nije psihopata - rekla je Ana Spasojević.

- Ti si ku*va i najveći šljam ovde - rekla je Rada.

Naredni snimak koji je pušten je snimak na kojem Aneli Ahmić i Ivan Marinković ogoovaraju Aleksandru Nikolić.

- Ja nemam komentar, svi su bili u pravu - rekla je Aleksandra.

- On je bio drugačiji kada je bila MIlosava ovde, a kada je otišla on se vratio na staro - rekla je Kačavenda.

- Šta je bre ovo - rekao je Ivan.

- Ja joj govorim da komentariše, da se brani, žao mi je Aleksandre, svi smo mi znali da njega ne zanima ona ni to dete, a on je koristio momente da bude bitan - rekla je Milena.

U jednom momentu takmičari su komentarisali Enu Čolić, a Uroš Stanić je sve vreme pokušavao da prokomentariše Enu:

- Sram te bilo ološu jedan, ja sam bio sve vreme uz tebe, a ti se tako ponašaš, ne poštuješ me, a ja sam ginuo za tebe - plakao je Uroš zbog Ene koja mu je okrenula leđa.

- Narode pogledajte koliko me mrze - rekla je Ena.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju razgovoru Đoleta Kralja, Slađe Lazić Poršeline i Aneli Ahmić koji su ispljuvali Milenu Kačavendu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Sve lažu, mrtva pijana nisam bila, ali i da jesam to nema veze ni sa čim. Ja njoj nisam šminku slomila, ali joj jesam bacila kofer. Slađi su pukla tri jaja, Ivanu nije puklo ništa. Moram da kažem da smo mi igrali na bini jer smo se top proveli. Sve lažu - rekla je Milena.

- Ti si bila pijana bre, ti si trčala kod mene da se diskvalifikuješ, ali sam se ja sve vreme sklanjala i bežala - rekla je Slađa.

- Ivan je rekao da će mene i sve moje kučke diskvalifikovati, ali to mu neće uspeti. Nemoj da me teraju da sve donesem, osim tri jajeta ništa nije razbijeno - rekla je Milena.

Na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice koji se svađaju zbog Aleksandre Nikolić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Ja sam htela da stavim Milenu i Sandru, ali sam videla kako je Bebica odmerio Aleksandru i zato sam ih stavila - rekla je Aneli.

- Je*em ti mrtvu mamu klošarko jedna raspala, Luka će da se pomiri sa Sandrom - rekla je Milena.

