ON JE KARIKATURA KOJU JE ONA UZDIGLA NA PIJEDESTAL: Slavica Delić osula rafalnu paljbu po Bebici, pa žestoko potkačila Terzu: TO JE FIĆFIRIĆ!

Bez dlake na jeziku!

Odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice zahladneo je pre nekoliko dana, te su njih dvoje rešili da stave tačku na svoju vezu. Ona je tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' istakla da ne želi da s njim obnovi romansu, ali po svemu sudeći, on ne odustaje od svoje namere.

Za portal Pink.rs oglasila se njena majka, Slavica Delić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Slavica je istakla da ne vidi prostora da do pomirenja dođe, kao i da je primetila da je njena ćerka ovaj put istrajnija u nameri da digne ruke od tog odnosa u potounosti.

- On je psihopata, uhodi je, zato u poptunosti ne može da se osvoji od njega. Ja sam primetila da ona želi da se skloni od njega. Ne želi da bude sa njim jer je mene najgore psovao. Ima barikadu u glavi, svesna je šta je on sve izgovarao. On je jedna karikatura, koju je ona izdigla na pijedestal. One priče o veridbi i venčanju priča samo kada raskidu. Što ne priča o tome kada su zajendo? Kad krene da se žali kako mu je loše i da se žali, jasno je da sve radi samo da bi se ona sažalila. Ona ne može da se osvoji od njega jer je on uhodi - rekla je Slavica.

Slavica se osvrnula i na spekulacije učesnika da su se pojavile sipmatije između Teodore i Terze.

- Ne, tu ništa ne postoji. On je jedan običan fićfirić - zaključila je ona.

Autor: S.Z.