Nakon što je Aneli Ahmić ponovo javno ga žestoko isprozivala, sada se za Pink.rs oglasio Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba!

Aneli Ahmić već neko vreme unazad ratuje javno u Beloj kući sa Markom Đedovićem, a sve je počelo kada ju je, kako Aneli kaže, on nazvao kerom, te je tako ona žestoko udarila na njega. U nekim od narednih dana, Đedović je otvorio pandorinu kutiju, te je optužio Aneli da laže za neke stvari koje je iznosila o njenom bivšem partneru Asminu Durdžiću.

Te tako, tokom emisije "Pitanja gledalaca", Aneli je ponovo udarila na Alibabu, prozvavši ga smećarom.

- Jadno i bedno, ništa me ne čudi od tog čoveka. Mislim da je on napravio sa Markom dogovor neki, da su jedan drugog izmanipulisali. Najviše manipuliše ljudima koji nemaju ništa, ja sam pričala da je neke ljude dovodio do propasti, pa su neki ljudi završavali u zatvoru. Tada mislim da je dobro izmanipulisao Đedovića, Asmin njega tada, kada ga je Đedović pljuvao, na svaki mogući način je pokušao da stupi kontakt sa njim...Nisam preko ničega prešla, on je taj koji je našu Noru najviše povredio i to će Nora gledati i da prelista šta je sve izjavljivao i kako je on nabijao svoju ćerkicu, pa onda ima pravo da hipotetički govori šta poželi. Smeće, nula od čoveka, sve je isplanirao - rekla je Aneli.

Ovim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Alibabom, te smo ga tom prilikom upitali za komentar kada su ove Aneline reči u pitanju.

- Pa ona ponavlja samo to što je pričala i prošle godine! Ne, nije je Grofica prodavala za dve kifle, zaboravio sam reći da su bile dve kifle i pašteta da umoče kiflu u paštetu! I pričala mi je da ih je ostavila bez hrane i struje dok su bili deca i otišla Grofica po pet dana da se se*sa sa nekim kolegom slikarom. Taj kolega je napravio sliku za Groficu i mrzela je tu sliku ceo život se sećala kako su bile bez struje i hrane zbog te slike! I pre tri godine je Aneli izrezala tu sliku nožem u Dubrovniku da kazni Groficu! Eto, nek to demantuje, a kada bi je Darko pitao zašto je sliku izrezala nožem za koju je Grofica živela, videli bi njenu reakciju - rekao je Asmin, a onda se osvrnuo na Aneline priče da se potukao sa svojom sestrom:

Moja sestra je dama, ja gospodin! Mi se ne tučemo, ja rešim sa sestrom svaki problem u dve reči. Moja sestra poštuje braću, tako da i nema potrebe za bilo kakvom svađom. Aneli je tukla tada moju sestru i ja sam samo odvojio Aneli od sestre i to je to.

Autor: Nikola Žugić