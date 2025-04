Bez dlake na jeziku!

Božo Franić, učesnik "Elite 8" koji je poslednji ispao, gostujući na RED televiziji otkrio je da je mogao da smuva Ivaniju Bajić.

- Ja da sam se potrudio, evo na primer Ivania, mogao sam ja nešto...Nije to to, nije to moj fazon, ne bih ja bio ja, mene to smori, te priče i to. Mogla je i ova što je bila tetovirana Anastasija, bacila je malo oko, ali mene to ne zanima. Treća je Miljana - rekao je Boža.

Autor: Nikola Žugić