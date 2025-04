SUJETAN JE, VEŠTO TO KRIJE: Božo Franić progovorio o Gastozu i njihovom sukobu, evo u kakvim su odnosima ostali (VIDEO)

Iskren do koske!

Gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, Božo Franić progovorio je o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, s kojim je na početku rijalitija bio u odličnim odnosima.

- Hajde da nam prokomentarišeš Gastoza i Anđelu, ti i Gastoz ste bili dobri, pa ste imali neke svađe - pitao je Panda.

- Ja sam se predstavio kao šoumen, ja na svoj način, on na svoj, ne mogu ja njemu da pariram, ali ja ga pratim. Tu je bilo u početku taj dijalog, ali eto, počeo je Lule onaj da me provocira, ne znam iz kog razloga, on je bio uz njega i je*iga, uhvatio me je na pik i ja ne volim kada mene neko iz čista mira provocira. Prvo sam na njega skočio, a kako je on bio Galetov drug, ušao sam i sa njim u sukob. Izvinio sam mu se za ružne reči na račun njegove majke. Sada smo pred kraj spustili loptu, bili smo dobri, ne pijemo kafe i čajeve, ali smo bili okej. Mislim da ima malo sujete, u tome je dugo, jer mene su učesnici zavoleli za kratki period, odmah prva tri dana, mada on to vešto skriva - rekao je Boža.

- Gastoza odavno pratim, dobar je šoumen, ali Boža je verovatno njemu pomerio tu sujetu. Boža je zanimljiv tip, mi smo sedeli pola sata ovde, video sam da je okej dečko, drugo, on je rečit, ima šta da kaže - rekao je Ramiz.

- Sve šta se dešava u mom životu, ne dešava se slučajno, dešava se s razlogom, to sam non stop govorio Kadri unutra. Drugi put, druga sezona će biti bolja ako Bog da - rekao je Boža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić