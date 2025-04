Mislim da se zavozao u svojoj fejk vezi: Ena dala svoj sud o ponašanju Luke Vujovića, ubeđena da on pokušava da opere Aneli od njenih grehova (VIDEO)

Imala šta da kaže!

U toku je emisije "Pitanja novinara", pa je novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević upitao Enu Čolić o tome šta je Luka Vujović komentarisao Anđelu Đuričić.

- Ja sam šokirana time što je Luka uputio apel da se pokažu neki snimci od Anđele, ja njega ne prepoznajem. Da li je to pritisak te fejk veze, ali mi deluje da se on malo više zacopao nego što je planirao. On se nada da ćemo svi iz poštovanja prema njemu da proimenimo mišljenje o Aneli. Nerealno je da se to desi, jer se vidi sve, ona nema poštovanja prema njemu, a videli smo mi kako ona njega sve naziva - reka je Ena.

- Kako gledaš na to što se Luka hvalio da je stavio i vadio na vreme - upitao je Darko.-

- To je bilo ironično - rekao je Luka.

- Bila bi ironija kada bi Ena rekla da voli Aneli, a to što si ti rekao je sve samo nije ironija - dodao je Darko.

- Luka preteruje, on se izgubuo totalno, pokazuje neko ponašanje koje njemu ne pristaje. Meni je ovaj Luka koji se folira toliko nesimpatičan, za te lažne bilborde, on ide u sunovrat - rekla je Ena.

Autor: N.B.