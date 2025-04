Našla mu novo zanimanje: Kačavenda u svom stilu prozvala Luku, nazvala ga najvećim blamom, pa ponovo potkačila Aneli (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisije "Pitanja novinara", pa je novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao Milenu Kačavendu, koja je komentarisala LUku Vujovića.

- Ova priča teletabisa mi je smešna, počinjem da mislim da lik ide posle rijalitija da piše rime za Kolibri. On se toliko blamira, pa on kao poziva nekog druga, to je katastrofa, mene je sramota, on je ovde uzeo mesto mentola broj jedan, presmešan je - rekla je MIlena pa dodala:

- Baš sam komentarisala neke stvari, mene će sigurno staviti sa njim u Narod pita, a moje babe su opasnije od njegovih. On je blam blamova, a smešno mi je to što on opet komentariše neke poklone, a to što njegov tata, šalje nešto, pa ne šalje, pa Sandra, pa Aneli, to je presmešno. On se presvetlio od kako je otišao u hotel jer Aneli ima stajling sobarice, a on sada brani Aneli od svih nas koji je napadamo, a on ustane i pljune šlajmaru, ne mogu da verujem da on misli da je duhovit.

Autor: N.B.