Neočekivano!

Nakon što je Stefani Grujić otkrila detalje iz njihovog odnosa, Jovana Tomić Matora je ustala da ispričam svoju stranu priče:

- Ja ću sve da demantujem! Stafani u trenucima kada je bila trudna, ona je bila nemarna, i da nije bilo njene mame da nam pomogne bilo bi svega. Što se tiče tih šamara, to je laž, jesam je vukla, ali šamara nije bila - rekla je Matora.

- Pošto ona pominje moje dete, moje majčinstvo, ja ću da pominjem njenu pokojnu majku. Ja sam bila kući sa svojim detetom, i kada sam izašla problem je, a bila sam zatvorena devet meseci, ja sada udarim diretkno - rekla je Stefani.

- Ona je sve pominjala sama, u našem odnosu je agresivna bila Stefani, pretila je da će da me baci sa Perućca, a Cile mi prebacio jer sam joj kupila duks. Sramota je to što ona radi. Doduše večeras je ispala fer pa je rekla istinu da je odluka bila samo njena, a meni je to bilo najbitinije - rekla je Matora pa je otkrila zbog čega Stefani govori o njenoj majci:

- Ne znam šta to priča, ali ja bih zamolila Erminu da ne objavljuje ništa o Stefani i njenim roditeljima - rekla je Matora.

- Neka se objave prepiske o tome šta MAtora priča o roditeljima - rekla je Stefani.

- Gde ti je prsten? - upitala je Matora.

- I tvoj i moj pristen je kod mene - rekla jeStefani.

- Imali smo mi lepu vezu i to je bitno, samo da kažem da ja neću njenu majku pominjati, a mene moja čuva sa neba - rekla je Matora.

Autor: N.B.