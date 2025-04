Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak u Eliti rezervisan je za razgovor učesnika sa sedmom silom, što je dovoljan razlog za preispitivanje postupaka u proteklih nedelju dana. Tokom noći za nama u emisiji ''Pitanja novinara'', predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, kao i predsrtavnik Red portala Jovan Ilić, pokrenuli su broje teme u Beloj kući, a voditeljka Ana Radulović bila je domaćin u sudiju.

Novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević započeo je veče temom o odnosu Anđele Đuričić i Stefana Karića. Ona je otkrila na kakvoj su relaciji nakon žučnih rasprava, koje su imali u proteklom periodu.

- Mnogo se u kući, ali i napolju komentariše tvoj odnos sa Stefanom Karićem. Šta ti misliš koji je uzrok animoziteta koji postoji između vas dvoje ? - pitao je Darko.

- Ne smatram da ne postoji animozitet, ali postoji netrpeljivost. Smatram da se njegov odnos prema meni i Nenadu promenio od Matorinog ulaska. Njegova razmišljanja, kometarisanja i pristrasnost su se promenila od njenog uslaka. On je pristrasan prema njoj. Zahladneli su odnosi. Osetila sam da sam provućena, ali nisam odmah reagovala. Ne doživljavam ga na neki loš način. Iznenadila sam se da je pomislio da bih namerno uradila nešto njemu. Shvatila sam da ima ozbiljno loše mišljenje prema meni, jer ne možeš da misliš da bi ti neko nešto namerno uradio a da nemaš nešto protiv njega. Nenad i ja smo pričali kako se uvek slažem sa Stefanovim mišljenjem, ali stavrno sam se slagala - rekla je Anđela.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, porazgovarao je sa Stefanom Karićem o njegovom odnosu sa njom.

- Ja smatram da pravi uzrok Anđela nije spomenula, smatram da je pravi uzrok taj što je njoj vrabac dobacio da je Osman kačio nešto na stori i onda i ima pravo da me gleda drugim očima. Anđela je u nekoliko navrata pomislila da sam između nje i Aneli na Anelinoj strani, nisam ni na jednoj, nego samo komentarišem ono što se dešava i ono što vidim svojim očima...Ovo što za Matoru priča, to nema nikakve veze, ja imam mišljenje jedno o situaciji Matora i Stefani, a ona ima drugo, to ne može da poremeti naš odnos - rekao je Karić.

Luka Vujović umešao se u Anđelino i Karićevo izlaganje, te je tako nastao sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Da, smešan je, Luka je komedija, ja kao treba da prećutim?! Ja se nikoga ne bojim i meni niko neće pretiti ni sa čim. Ja mu tri dana ćutim, nisam stigla da mu odgovorim, ali u ponedeljak mu neću prećutati. Džaba priča - rekla je Anđela.

- Ja sada tvrdim, iz poštovanja prema njenim roditeljima i Gastozu, ja sam ti rekao da ne pričaš Aneli o tome kakav sam ja prijatelj Aneli, kada i ja imam prijatelje. Obraćam se mom drugu, neka pošalje snimak i klip iz Crne Gore - rekao je Luka.

- Tvrdiš da postoje slike na krevetu?! Okej, tužba za Luku Vujovića - rekla je Anđela.

Luka Vujović osuo je drvlje i kamenje po Anđeli Đuričić, nakon čega je ponizio i svoju devojku Aneli Ahmić, kako bi sebe uzdigao.

- Šta je to što si još saznao o Anđeli Đuričić? - pitao je Darko

- Drug je rekao da nije onakva kakva se prikazuje. Još jedan, kog ona odlično poznaje, ne želim da ispričam - počeo je Luka.

- Ljudi pričaju i pišu da Gastoz nije ponizio svoju devojku kao što si ponizio ti na dan praznika, kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Ja ne znam da li je to toliki greh ili nije. Ja koliko sam upućeno to nije greh, oni idu na putovanja i provode vreme sa svojim devojkama i ženama - objašnjavao je Luka.

Luka Vujović i Nenad Marinković Gastoz nisu mogli da spuste loptu, te je Stefan Karić pokušao da ih primiri.

- Prvo, možemo li da kontaktiramo mog druga koji je tetovirao Luku pozadi, ova kineska slova "Nedostaješ mi", da nam kaže zbog čega je to uradio - počeo je Gastoz.

- Možemo da kontaktiramo i Filipa Đukića, mi smo te tetovaže radili kada smo imali osamnaest godina - ubacio se Luka.

- Njoj ne treba ni metlica, on je toliko lagan. Od kada je ušao sa Aneli u vezu, ne konstatujem ga. Ona je dobacila mojoj devojci da je oralno zadovoljavala svog dečka, a ja sam jo tada prećutao. Njega ne bih komentarisao, kada je spreman da kaže voditelju kako laže... On je za mene mala maca, pokušao je da prevari sve.. -rekao je Gastoz.

- U ovim trenucima momci ne razmišljaju o svojim devojkama, da svako može da im prebacuje. Kada jedan od bivših drugova spomene neke neprikladne stvari, onda ovaj drugi može da uzvrati, a mislim da nije lepo da se uvlače devojke. Što se tiče Gastoza, meni je to simpatično. Ja sam kompleks kada su te neke stvari u pitanju i umem da se upalim. Van ovog stola imamo korektan odnos, a ovde se bockamo i peckamo - rekao je Karić.

Novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević upitao je Enu Čolić o tome šta je Luka Vujović komentarisao Anđelu Đuričić.

- Ja sam šokirana time što je Luka uputio apel da se pokažu neki snimci od Anđele, ja njega ne prepoznajem. Da li je to pritisak te fejk veze, ali mi deluje da se on malo više zacopao nego što je planirao. On se nada da ćemo svi iz poštovanja prema njemu da proimenimo mišljenje o Aneli. Nerealno je da se to desi, jer se vidi sve, ona nema poštovanja prema njemu, a videli smo mi kako ona njega sve naziva - reka je Ena.

- Kako gledaš na to što se Luka hvalio da je stavio i vadio na vreme - upitao je Darko.

- To je bilo ironično - rekao je Luka.

Novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao Milenu Kačavendu, koja je komentarisala Luku Vujovića.

- Ova priča teletabisa mi je smešna, počinjem da mislim da lik ide posle rijalitija da piše rime za Kolibri. On se toliko blamira, pa on kao poziva nekog druga, to je katastrofa, mene je sramota, on je ovde uzeo mesto mentola broj jedan, presmešan je - rekla je Milena pa dodala:

- Baš sam komentarisala neke stvari, mene će sigurno staviti sa njim u Narod pita, a moje babe su opasnije od njegovih. On je blam blamova, a smešno mi je to što on opet komentariše neke poklone, a to što njegov tata, šalje nešto, pa ne šalje, pa Sandra, pa Aneli, to je presmešno. On se presvetlio od kako je otišao u hotel jer Aneli ima stajling sobarice, a on sada brani Aneli od svih nas koji je napadamo, a on ustane i pljune šlajmaru, ne mogu da verujem da on misli da je duhovit.

Novinar Darko Tanasijević dao je reč Stefani Grujić. Ona je prokomentarisala svoj odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

- Čime te Matora drži u šaci? - pitao je Darko.

- Ja koliko znam da ona mene ne drži u šaci. Ono što je imala da kaže, iznela je. POznavajući nju, iznela bi to kada je bila velika svađa. Ja sam iznela neke informacije što se tiče njenog brata, a ona je meni spomenula to za bekstvo i više nema ništa da iznese. Nema apsolutno ništa više da iznese da me use*e. Ako sam pričala nešto, mogu to da iznesem javno - rekla je Stefani.

- Da li se plašiš onoga što ti se od Ermine sprema - pitao je Darko.

- Ne plašim se. Što se tužbi tiče, samo one mogu da budu tužene. Smatram da je Ermina plaćena i da joj je data određena suma novca. Smatram zbog toga, kada je počela da pljuje Anitu prošle godine, Matora je čaćavala i vodila svuda. Smatram da je isti slučaj sa mnom. Erminu čekaju restorani, pozajmljivanje novca... Kada je bila Elitovizija, a Anita je bila žiri, Ermina i Jovana su stalno bile na društvenim mrežama - rekla je Stefani.

Nakon što je Stefani Grujić otkrila detalje iz njihovog odnosa, Jovana Tomić Matora je ustala da ispričam svoju stranu priče:

- Ja ću sve da demantujem! Stafani u trenucima kada je bila trudna, ona je bila nemarna, i da nije bilo njene mame da nam pomogne bilo bi svega. Što se tiče tih šamara, to je laž, jesam je vukla, ali šamara nije bila - rekla je Matora.

- Pošto ona pominje moje dete, moje majčinstvo, ja ću da pominjem njenu pokojnu majku. Ja sam bila kući sa svojim detetom, i kada sam izašla problem je, a bila sam zatvorena devet meseci, ja sada udarim diretkno - rekla je Stefani.

Novinar Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, koja je udarila Stefani Grujić na roditeljstvo, a potom žestoko isprozivala i Danijela Dujkovića Munjeza.

-U kojim trenucima ti je falila Stefanina empatija, podrška ? - pitao je Darko.

- Posle svađe kada je prošlo par dana, nakon sahrane, kada sam joj slala neke poruke tužna, kada mi je bilo teško, a ona sa drugom sama u kafani. Falila mi je ona, a i moja majka, ona nije bila tu - počela je Jovana.

- Na dan sahrane, ja sam sedela kući, a nakon toga sam dala sebi oduška. Zašto bih ja sedela kući, a kad sam ja bila trudna i falila mi je ona je afterisala - objasnila je Stefani.

- Rekla je da ne vidi razlog zašto bi žalila moju majku. Falila mi je njena podrška i neka topla reč. Zvala me u devet ujutru sa aftera. Možeš samo da mi pretiš. Par dana nakon sam je pozvala da dođe po svoje stvari. Ne bih je pakovala sigurno u pet ujutru, nakon svađe koja je bila ozbiljna. Nije poenta bila koliko stvari koštaju, već da smo se zajedno spremale jer je znala da će da uđe. što se tiče tužbi koje je Ermina rekla, samo nek se skine snimak gde je rekla da je ona neuračunljiva nakon porođaja. Ako može i za ovo da je tuži. Idem u svaku bolnicu da izvadim da nisam lomila vilicu - rekla je Matora.

Novinar Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj. Ona je ponovo prokomenatrisala situacije sa Stefani Grujić.

- Ako želi Stefani da nam ponovo otpeva pesmu koju je meni malopre pevala - rekla je Matora.

- Ne, samo tebi - rekla je Stefani.

- Pevala je pesmu za moju majku. Klo*arko jedna. Mrtvih se plaši. Ja bih tebi slomila vilicu. Je*em li ti majku u pi*ku - rekla je Matora.

Ivan Marinković izneo je tvrdnju na račun Danijela Dujkovića Munjeza, ističući da on forsira Stefani Grujić da proziva Jovanu Tomić Matoru.

- Ona njoj stalno udara na majku, to je sramota, dno dna. Katastrofa šta sebi radi, a i odnos nje i Munje se sada vidi kakav je - rekla je Dragana.

- Ja sam joj rekao da to nije lepo što je uradila - dodao je Munjez.

- Matora njoj nije pominjala dete, niti joj vređala dete, to je strašno što je sada Stefani rekla - dodala je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Dragani Stojančević kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

- Dragana kukaš za Matorom, zašto ste se onda odvojile? - upitao je Darko.

- Zajedno smo donele tu odluku. Smetale su me priče u koje me uvlače, da su me se odrekli roditelji. Više puta je htela da se skloni od mene, ali ja nisam. Ispostavilo se da nisam dovoljno jaka da se nosim sa svim tim - rekla je Dragana.

- Šta će ti ta razdvojenost pomoći u odnosu sa roditeljima? - pitao je Darko.

- Ne mislim da ću popraviti ništa. Mislim da će mi pomoći da se samo ja osećam loše. Ovo je duplo loše. Poremetile su me priče, ovo što je Munja pričao, pa je posle demantovano. Stiglo me je sve i to da sam imala se*s. Vise puta me upozorila, ako ne mogu da se skloni, a ja nisam htela. Sad ništa nije dobro. Ne osećam se lepo. Rešila sam da izaberem da ne povređujem moje, emocije ću staviti po strani. Nemamo odnos i nećemo ga imati na dalje - rekla je Dragana.

Milena Kačavenda je naredna dala svoj komentar o odnosu Dragane Stojančević i Jovane Tomić Matore:

- Ja ne mogu da znam šta Matora i Dragana pričaju ispod pokrivača. Dragana ima 32 godine, ona jasno zna šta radi, juri za Matorom pa ne može da juri zbog pritiska, ali ona juri pritisak, ona je za mene folirant - rekla je Milena.

- Dragana je birala izmđu Matora i porodice, ali nije joj to bilo bitno jer bi svkako birala. Ovo što ona radi, nije realno, aliverujem da će biti svesna svega jer pokušava nas da napravi ludim - rekao je Marko.

Ana Nikolić je naredna ustala kako bi progovorila o svom odnosu sa Stafanom Kordom:

- Imam ja svašta da kažem, ali ću ćutati još. Imam je svašta da kažem. ali ne bavim se loažima. Ja ću biti dostojansvena, a on neka bude kakav je - rekla je Ana.

- Najbolje bi bilo da smo napolju,ne bismo se videli, a ovde su se zadržale emocije. Moram da kažem da je to što Ana glumi poštenu glupo, a ovano se nabija drugima na ku*ac, a tek što duguje ljudima pare - rekla je Ana pa je dodala:

- On svašta priča ovde, očigledno njemu fali samo se*s - rekla je Ana.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kordi, koji je dao svoj sud o odnosu sa Anom Nikolić, te je Rada Vasić bila izričita u nameri da je se odrekne, ako se pomiri sa njim.

- Nije mi drago. Krivo mi je zbog svega. To je tačno što sam pričao Aneli. Šta je problem - rekao je Korda.

- Da li postoji neki naš se*sualni video napolju ? - pitala je Ana.

- Ne, ne postoji. Uopšte ne - rekao je Korda.

- Da li si napolju Ani tražio da imate se*s? Zbog čega si onda rekao Aneli ? - pitao je Darko.

- Iz revolta. Ja sam pisao Saški, kajem se. Nisam trebao to da uardim i tako da postupim. Ispao sam glup i naivan. Nije u redu sa moje strane, nije u redu prema Ani. Izgovarao sam nešto za njenog oca, to isto nije u redu. Nisam rekao da si se bavila prostitucijom - rekao je Korda.

- Ja sam rekla Ani: "Ako se pomiriš sa njim, ja se odričem tebe", a ja ne pljujem pa ližem. Muža su mi potresli. Moja ćerka da mu ovo zaboravi, kući je stres i da nije dobro. U moju kuću ako se pomire ne ulaze ni ona ni on. Sve sam oprostila, ali ovo ne. Ukoliko se pomiri, ja se nje odričem. Treba da joj bude u glavi koliko je ponizio i povredio. Nek izdrži. Došla sam da joj olakšam da joj bude bolje i da budem uz nju - rekla je Rada.

Ana Spasojević je naredna govorila o svom odnosu sa Stefanom Kordom.

- Jutros je sve objašnjeno, a Ana se i dalje pravi luda. Ja se njemu nikada nisam nabijala, jesam ga zagrlila, ali to se nije desilo - govorila je Spasojevićeva.

- Nije te sramota, da to radiš - upitla je Ana Nikolić.

Nije, ti mu praštaj ja ću da se igram - rekla je Ana Spasojević.

Aneli Ahmić i Marko Đedović nisu mogli da pronađu zajednički jezik ni tokom emisije ''Pitanja novinara'', te su jedno drugom izgovorili najgnusnije uvrede.

- Aneli kakav je to tajni pakt koji su sklopili Alibaba i Đedović ? - pitao je Darko.

- Prošle godine sam rekla Đedoviću da će mu se javiti Asmin. Poslednji zaključak je taj. On se sprdao. Đedović je njega ovde prošle godine najgore urnisao. Spominjao je da ima dokaze za Stanijinog brata čega se oni boje. Tako sam došla do zaključka da je Asmin stupio u kontakt sa njim, ne bi li spustio loptu. Pisao je i za vas voditelje sve i svašta, pa je spuštao loptu sa vama, pa što ne bi i sa Markom. Čula sam za još jednu verziju iz Paba, a to je da je jedna s polja rekla da je Đedović prva osoba koja je tražila Asminov broj. Ja se neću voditi tim, nego sa onim što sam ja čula. Donekle znam i jednog i drugog. Više sam živela sa Asminom, bolje njega znam, pa ću verovati u verziju da se Asmin javio Đedoviću.

- Što se tiče prepiski, nek okače. Ništa pametnije nisam očekivao od ekipe koja je zasedala. Ja sam i u tim prepiskama branio Aneli, prevrteo sam priču na dete. Jedina teorija je ta da je ovo odgovaralo samo Aneli. Matora joj je u poslednje vreme savetodavac. Verujem da je ovo Matorina taktika, da ona bude moja žrtva - dodao je Đedović.

Joca Novinar je dao reč Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Kako da definišemo vaš odnos, šapućete i preispitujete se ? - pitao je Joca.

- Danas mi je isprebacivao sve živo. Inat ne treba da bude ispred nas, da se ne vraćamo više nikad u prošlost - rekla je Tedora.

Darko Tanasijević je podigao Sanju Grujić kao bi porazgovarao sa njom u njenoj ljubavnoj vezi:

- Ja svoju vezu ne poredim ni sa jednom drugom vezom, nađa veza ima mnogo više kvaliteta od njihovih veza, naša veza je naša stvar i m je čuvano - rekla je Sanja pa je dodala:

- Mni je teško zbog onoga što sam rekla, meni savest ne da umajuumira za ono što sam rekla za njega, a nisam htela to tako.

Joca Novinar je razgovarao sa Lazarom Čolićem Zolom i Mateom Stanković o njihovom odnosu.

- Njeno druženje mi veoma prija, ona ne gleda kamere, ona uživa. Ona je super, družimo se i super nam je, ne znam da li će biti ozbiljnije, ali za sada je lepo, Ona mi baš prija - rekao je Zola.

- Sve što je Zola rekao, je tako, on meni prija, sjajno mi je sa njim. Volim kada smo zajedno, ne moramo ni da pričamo, samo da sedimo.. - rekla je Matea i otkrila da joj je bolje sa Zolom u odnosu nego sa Miljanom u šemi - rekla je Matea.

Nakon emisije Rada Vasić i Ana Nikolić su tokom svoje večere ušle u razgovor sa Stefanom Kordom koji je kasnije buknuo u ogromnu svađu.

- Sama si rekla da te moja prošlost ne interesuje. Koja moja prošlost? Jesam ubica? - pitao je Korda.

- Nisi. Odlučila sam da ostajem dostojanstvena, nisam ništa pričala - rekla je Ana.

- Jesam osuđivan za lake krađe i lake telesne povrede. Ti si meni nebitna. Kad su te poslednji put digli, ja sam napravio haos. Moj rečnik je takav da se svi smeju. Meni je drago da se smeju - rekao je Stefan.

- U slučaju da se pomiri sa Kordom, Rada je sve rekla. Rado, dokle si ti došla kad si morala da uceniš ćerku. Da Rada nije videla da se približavaš Kordi, nikad ovo ne bi rekla - rekao je Karić.

Nakon kraće rasprave sa Lukom Vujovićem, Aneli Ahmić je završila uplakana u zagljaju Lepog Miće.

- Nije mi ništa smešno. Ja nisam neko kome ti stavljaš pa vadiš. Pokupi svoje stvari i idi - rekla je Aneli.

- Ja ti nisam kuče - rekao je Luka.

- Ti si gore od kučeta. Ja nisam kuče. Izađi, nećeš sa mnom spavati - vikala je.

