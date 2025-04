IMALA SAM UDVARAČE DOK SAM BILA U BRAKU: Ana Radulović nakon razvoda od pevača ogolila dušu, progovorila o detaljima koje do sada niko nije znao

Ana Radulović pre nekoliko meseci šokirala je javnost informacijom da se razvodi od pevača Mirčeta Radulovića.

Iako se mnogo spekulisalo o njihovom odnosu i zašto je došlo do kraha ljubavi, voditeljka je sada u emisiji ogolila dušu i iskreno govorila kako o braku s pevačem tako i o razvodu.

- Ne, veruj mi da nemam, više udvarača sam imala kad sam bila udata - rekla je Ana Radulović u jednoj emisiji.

- Teško mi je pao razvod, ali sam u korektnim odnosima sa bivšim. Mislim da je to moj prijatelj za ceo život, kao i ja njegov. O njemu mogu samo najlepše da ti pričam. Deset godina smo bili zajedno, ali ja stvarno nemam šta loše da kažem. Uglavnom se ljudi razvode sa nekim lošim pričama, imala sam u svom okruženju razne slučajeve, hvala Bogu mi smo se mirnim putem razišli - kaže Ana Radulović i dodaje da nikada nije sumnjala u Mirčeta.

- Nikada nisam bila previše ljubomorna i posesivna i nikada nisam imala problem sa njegovim poslom. Nikada ga nisam pozvala kad je na nastupu ili na svirci. Nikada ga nisam proveravala, što se toga tiče mirno je živeo. Mirčetu je palo teže kad sam postala voditeljka zato što me on nije upozao takvu. Nikada mi nije rekao da mu to teško pada, ali nije bio za to da se bavim javnim poslom jer je i sam prolazio kroz razne situacije kad je ušao u taj svet. Mislim da je bio zaštitnički nastrojen, ne mislim da je mislio nešto loše kad mi kaže da nešto ne bi voleo - rekla je voditeljka.

