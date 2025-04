Na društvenoj mreži "X" kruže fotografije Sofije Janićijević u svojim mlađim danima, na kojima je gotovo neprepoznatljiva.

Na njima se jasno vidi da je Sofija imala određene estetske korekcije i da je promenila svoj izgled, a ono što se mnogi fanovi Zadruge pitaju, jeste šta će Terza reći kad bude video ove slike.

Ovako je Sofija Janjićijević nekada izgledala pic.twitter.com/SChhXFyFQN — Malagaravaa (@vaskekopirinac) 08. децембар 2024.

Naime, atraktivna učesnica "Elite" bila je pre sedam godina u dejting emisiji "Izvedi me", a tada se predstavila publici kao foto-model koji obožava kamere i reflektore.

- Prijavila sam se za šou "Izvedi me" jer jako volim kamere, reflektore, to je valjda i normalno, s obzirom na to da sam foto-model. Takođe volim da upoznajem nove ljude i sklapam nova prijateljstva, tako da bi se moglo reći da sam ušla u emisiju radi zabave - rekla je Sofija tada za Pink i otkrila ko joj je bio najzgodniji muškarac sa javne scene.

- Naj***sipilnijeg, najzgodnijeg i najlepšeg poznatog frajera, koga bih ja izvela bavi se muzikom i to je Aca Živanović - priznala je ona tad.

Autor: Pink.rs