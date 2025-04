Au!

Ana Nikolić pričala je sa Urošem Stanićem i Mateom Stanković, te je tom prilikom raskrinkala sve mutnje radnje Stefana Korde.

- Ja sam ga nagovorila, ni ja za to nisam znala - rekla je Ana.

- On je već neko vreme imao fejk vozačku dozvolu - pitao je Stanić.

- Godinama...Sada ima samo za auto, za auto ima probnu, a ove ostale kategorije nema nikada - rekla je Ana.

- On je ugrožavao živote, mogao je kamion da sj*be, sa lažnim kategorijama i lažnim vozačkim dozvolama. A gde su ga uhvatili na granici - pitao je Uroš.

- Da...Ma nisu gazde znale, ko bi ga zaposlio?! Kada ga je policija kaznila, on je sa mog računa platio 40.000 dinara, a treba i da mu stigne, zbog toga je i na uslovnoj...Oduzeli su mu dozvolu, ja sam sve vreme vozila. Majka mu je platila sada kaznu osam hiljada evra tom lokalu što su ga tužili što je polupao - rekla je Ana.

- On dok je bio sa tobom u odnosu nije išao s tobom u Nemačku - pitao je Uroš.

- Nije...Bio je na poternici i imao je zatvor. Jedva sam ga nagovorila da položi ponovo. Bio je na poternici i da su ga videli na granici odmah bi ga uhapsili - rekla je Ana.

- Sem tog incidenta sa staklom, je l' se s nekim tukao tamo - pitao je Uroš.

- Ti misliš da on meni istinu priča?! Vidiš li ti koji je to manipulator. On sve krije, više je spavao kod drugara, nego kod svojih...On je ukrao babi traktor još kad je bio tinejdžer, ona ga je tužila. Graničaru je vratima razbio celu glavu, inspektora je udario zbog toga je bio u zatvoru dve godine - rekla je Ana.

- On je nju sigurno hteo da pokrade - rekao je Uroš.

- Još mi zna PIN od kartice - rekla je Ana.

- Sve bi ti pare uzeo, vidiš koji je to ludak - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić