MATORU PRATI PROKLETSTVO?! Brojke razotkrile kompletnu ličnost Tomićeve, evo o čemu je reč (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, gosti Joce novinara i Stefana Kandića Kendija bili su novinarka portala Pink.rs, Snežana Zindović, kao i astrološkinja Jovana Milekić, koja se osvrnula na Jovanu Tomić Matoru, kao i na njen odnos sa Stefani Grujić.

- Matora je jedan dobar drug, ona je bik. Ona je brzopleta, ne razmišlja prvo i onda se dešavaju greške. Ona je najveći sponzor svojim partnerkama i to će uvek ostati tako, ona sve što ima, ona će podeliti. Idu joj pare, bik sa Venerom u Ribama, odličan Jupiter i Venera, njoj pare idu. Ona ima prokletstvo da se svađa sa ljudima koje voli, to ima i Gastoz...Ona se zaljubljuje u tu emociju, razvije emociju i traje dok je ta euforija, ona je tu, a kada to stane, njoj treba to, njoj treba taj adrenalinski temperament. Dokle god je njoj Saturn u Ribama i Ovnu, ona neće moći da se svrti do 2028. ili 2029. godine, njoj Saturn udara na dve emotivne planete. Ona nije uzemljena, kod nje bi trebalo mnogo da se radi na ličnom balansu. Svi to imamo u sebi, ali da se zaustavimo u tišini i zapitamo se da li imamo šta treba?! - rekla je astrološkinja, Jovana Milekić.

Da li dolazi do pomirenja Stefani i Matore, da li tu ima emocija i kako ti deluju Stefani i Munjez?

- Stefani je Ovan, nisu one tu još završile ono što imaju, jer je klik na obe strane...Što se tiče Stefani i Munjeza, ovde ima aspekata za pomirenje, ali će se neko povući - rekla je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić