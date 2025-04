Nije dobro!

Sanja Grujić i Marko Stefanović došli su u Pab, gde su sa Jovanom Tomić Matorom poveli priče o svom odnosu i Markovoj porodici.

- Ja ne pričam da bih ostavila Marka zbog ukućana, nego zbog njegovih roditelja, možda bi se njihov odnos popravio - rekla je Sanja.

- Opet razmišljaš kao oni. Šta da se popravlja ako nije ni bilo loše? Mora da prestane da bude bitno ljudima kako ko koga predstavlja - rekao je Marko.

- Više niko da mi nije tumačio pitanje i da me uvlače u priče koje nemaju veze s mozgom. Mislim na pitanja od sinoć - rekla je Sanja.

- To je tripovanje. To je izazvalo da ja lupetam gluposti - rekao je Marko.

- Isto, a nije mi bilo ni na kraj pameti - rekla je Sanja.

- Ja ne znam o kome se radi - istako je Marko.

- Kako može za mene, tako može i za tebe. To se ne dovodi u pitanje - rekla je Grujićeva.

- Nemoj da niko zabada nos u moj život i moj odnos. Nemoj da niko dovodi zaključke, Matora - rekao je Marko.

- Sigurno je tvojima zasmetalo, oglasili su se. Vi treba ovde da se držite, a napolju da rešavate. Ne smeš da spominješ porodicu niti da odgovaraš na to - rekla je Jovana.

- Naš odnos je jedno, a moj odnos sa ocem je drugo. Već sam jednom ispričao šta je mene pogodilo kad sam bio mali i nešto od pre. Uzeo je trideset hiljada od nekog mog fana, auzeo je tako što je mene ispljuvao kod njega. Jedva čekam da izađem da rešim, demanovao sam, a onda sam upao sa njom u priču umesto da sam samo ćutao - rekao je Stefanović.

- Napolju to rešite. Samo smanji - rekla je Matora.

- Znaš koje je bilo njegovo oglašavanje na to moje da nije bio tu kad je trebao, pljuvao me tri meseca non stop. Posle toga bilo nevreme, otišla mu tri crepa sa kuće. Imamo kuću na dva sprata, umesto da uzme da mi pomogne, on mi kaže da nema mesta za mene - počeo je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić