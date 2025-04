Neočekivano!

U toku su Nominacije, a naredni koji je nominovao bio je Marko Đedović.

- Da si me slušala na početku bila bi najjača, ali promenila si priču, tako da si sada sama kriva, i ko te je*e ali ima nade da se središ - rekao je Marko pa se osvrnuo na Bebicu:

- Bebici dok je mentor bio neko bio mi je kreten, ali kada je promenio to, dobar je. Okej si imaš svoje bubice, ali biće nešto. Sačuvaću Aleksandru jer joj je trenutno jako teško - rekao je Marko.

Usledila je nominacija Nenada Marinkovića Gastoza koji je nominovao Aleksandru, ali joj je dao podršku u svemu što joj se dešava.

- Aleksandra kada me komentarišeš to me nervira, ali okej imaš pravo. Što se tiče Bebice, ti i ja nikada nismo imali lični sukob. Sa Aleksandrom bih ušla u konflikt, a sa tobom Bebice ne bih nikada ušla u konflikt, verujem je da je on mene komentarisao loše zbog Đedovića i Anite, ostavljam tebe, nominujem Aleksandru - rekla je Matora.

-Bebica i ja, ja nikada nisam rekao da sam bio sa Teodorm u hotelu, tačnije da sam je čekao ispred hotela. Smatram da imaš neki animozitet prema meni, ali dobro to je do tebe, znam da ti smeta što je bilo spajanja sa Teodorom. Neću puno da dužim, ostavljam Aleksandru - rekao je Munjez.

- Aleksandru izdvajam od svih učenika, ona je veoma pametna a život je nije mazio ui zbog toga ću nju da ostavim - rekla je Stefani.

- Bile su već nominacije sa Aleksandrom, ostavljam Aleksandru, šaljem Bebicu - rekao je Karić.

Autor: N.B.