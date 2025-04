Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učesnici su tokom noći za nama otkrili šta misle o potrčcima koje je izabrala Aneli Ahmić, Aleksandri Nikolić i Nenadu Macanoviću Bebici.

Milena Kaćavenda dobila je reč kako bi otkrila svoj stav o potrčcima, te je tokom svog izlaganja uspela da rasplače Aleksandru Nikolić.

- Što se tiče Bebice, ranije je imao loše mišljenje o meni koje je ostalo od prošle sezone. Pustila sam da vreme samo pokaže. Ne zameram ti ono što si pričao Gastozu o meni. Što se tiče trenutnog odnosa, promenio si mišljenje i nemamo lošu komunikaciju. Zapravo imamo zajedničku komunikaciju Teodora, ti i ja. Govorio je da će Nenadu biti veza sa mnom propast, što je na kraju demantovano. Što se tiče tvoje veze, znaš i sam koje si greše pravio, ali ja ne mogu da mu popujem. Ako je vama lepo i meni je. Što se tiče Aleksandre, imale smo dobar odnos na samom početku, pa kad si ušla u odnos sa Ivanom odnos se promenio. Smatram da te on koristi kao oružje u svađama. Ono sa bananom je bilo jako ružno i ponizno za mene. Nisam osetila zlo od tebe, ali sam ti jako zamerila, to nisam doživela. Mislim da je to Ivan izazvao u tebi. Ti si žena koja zna olično šta treba a šta ne. Drago mi je zbog tebe što je taj odnos završen. To ti je bio najveći kanal. Što se tiče odnosa sa Milovanom, i da si najgora nisi to zaslužila. Sad trenutno imamo okej odnos. Imaš dosta korektniji odnos sa Nenadom. Nju šaljem u izolaciju - rekla je Anđela.

Marko Đedović pružio je podršku Aleksandri Nikolić i poručio joj da ne odustaje u svojoj borbi, dok je Danijel Dujković Munjez otkrio da li je bio u hotelu sa Teodorom Deli.

- Da si me slušala na početku bila bi najjača, ali promenila si priču, tako da si sada sama kriva, i ko te je*e ali ima nade da se središ - rekao je Marko pa se osvrnuo na Bebicu:

-Bebica i ja, ja nikada nisam rekao da sam bio sa Teodorm u hotelu, tačnije da sam je čekao ispred hotela. Smatram da imaš neki animozitet prema meni, ali dobro to je do tebe, znam da ti smeta što je bilo spajanja sa Teodorom. Neću puno da dužim, ostavljam Aleksandru - rekao je Munjez.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, koji je detaljno prokomentarisao Aleksandru Nikolić, a ubrzo nakon toga je Luka Vujović ušao u žestok verbalni okršaj sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Aleksandra je superk komentator i ima x faktor. Nedopustivo je šta je dopustila sebi. Srozala se najviše. Htela je da se opravda time da je bila ošamućena od terapije, pa kako se sećaš veličine i koliko je puta omašio, šta već. Ti si itekako želela drugima, ono što se tebi desilo. Taj bivši ispade najbolji. Po potrebi su ti najbolji muškarci. Postupci su ti debakl. Dopuštaš sebi što ne smeš. Ako se setimo tvojih fotograija, po*no industrije, nagih fotografija. Ne sviđa mi se priča da si se sa Milovanom dogovarala. Spremna si na sve. Koliko žena su samohrane majke, pa nisu morale da idu oko šipke. Tvoja majka se bavila javnom kućom, bila je ma*ro. Ku*ve postanu ovde žrtve ili svetice. Samo vam oreol fali oko glave. Ovde se sve prašta. Smatram da Aleksandri ne treba da se prašta, ima 37 godina. Milosava je jako lukavo sa svima spustila loptu, više je niko ne vređa. Fascinatni su mi mnogi odnosi. Ti nisi svetica, već velika grešnica. Bebica je moj nutricionista. On je moj kuvar, zbog njega sam se osušio dvadeset kilograma. Daje mi da jedem dva puta dnevno. On me prvocirao zbog Aneli, ogrešio se o mene. On je veran, požrtvovan i odan. Bebica je svašta sebi dozvoljavao, nije mu bila potreba priča Miljana, Zola, to mu je najveći blam. Nominujem Aleksandru - rekao je Uroš.

- Do Nove godine on i ja nismo imali komunikaciju. Majka mi je rekla da nema potrebe da se više svađam sa njim. Narod me napolju osudio, ali kad bi gledali ko je koga vređao ti prva ne bi imala kome da se obratiš. Ti si ovde za sebe, povukla si se, ali poslednja dva meseca nismo bili u svađi. Gledao sam da budem dobar oi prema Milosavi, baš jer je poznajem. Imam mišljenje da je dobar drug i da onog koga voli, da je tu za njega. Ali takođe mislim da je osoba koja olako prašta, treba da drži do sebe. Što se tiče Bebulina, on je prvi koji me uvredi i koji je tvrdio da sam imao nešto sa Enom. Nemam lepo mišljenje o njemu. On je loš čovek. Jedina dobra osobina koju vidim jeste da je iskrenm orema svojoj devojci. Neko je ko se ponižava, pi*kopaćenik. Mislim da ti ne treba devojka koja ima dvadeset i nešto godina, koja je puna života. Ovde si itekako pokazao da možeš da je vratiš tako što je pratiš i uhodiš. Što se tiče odnosa sa Enom meni je to mnogo smešno, mislim da nema ništa od druženja sa vama napolju - rekao je Vujović.

- Što se tiče Ene, da sam znao da joj je Miki drug, nikad je ne bih uvredio u životu. Dete ti nisam uvredio, što se majke tiče to me ne zanima. Ti si prvi koji treba svojoj majci da se izvini jer si rekao da ne znaš ko ti je otac - rekao je Bebica.

Usledila je nominacija Ivana Marikovića koji je poslao Aleksandru Nikolić u izolaciiju, koji je šokirao učesnike svoji izlaganjem o Aleksandri Nikolić.

- Aleksandra je najveća ku*avela, i naravno da ću nju poslati u izolaciju - rekao je Ivana.

Milovan Minić iskoristio je svoju nominaciju kako bi izeo mišljenje o svojoj bivšoj devojci Aleksandri Nikolić, te je izrekao brojne tvrdnje koje su šokirale učesnike.

- Bebica je prvi vođa koji je mene zatekao. Imamo maksimalno korektan odnos, družimo se u kuhinji. Njegova veza je ludilo mozga, ali ima konjske živce pa tera. Što se Aleksandre tiče, nisam imao ovaj mir u srcu i duši što se nominovanja tiče. Neki dan je pričala Kačavendi da bih ja čuo o suđenju na kom je bila, pa je rekla da sam napravio svima mnogo velike probleme. Koliko sam shvatio da je to za starateljstvo. Ona ne može da shvati da je ovu čorbu ona zakuvala i zapržila. Hoće sve da prebaci na mene. Svaki problem ima uzrok i posledicu. Ona je uzrok svih problema i mene ovde, ona je sve prouzrokovala. dala je sebi za pravo da priča o mnogim ljudima dok ja još nisam bio ovde. Mnoge ljude je uvukla u probleme. Ona je o meni pričala sve i svašta, da sam ovakav i onakav, a onda je meni takvom ostavila dete - rekao je Milovan.

- Ja njemu nisam ostavila dete. Odakle tebi prava da 4 godine lažeš mene i ženu? Ta njegova priča ne postoji, on je žrtva, samo sam ja osuđena i ja sam ku*va i dr*lja. Lagao je mnogo stvari o meni. On je uvek hteo da uđe ovde - rekla je Aleks, pa dodala:

Lazar Čolić Zola nije imao ni zrno milosti tokom komentarisanja Nenada Macanovića Bebice, te mu je sasuo sve u lice.

- Bebica i ja imamo taj rijaliti odnos, on je čovek koji je mene najviše uvredio od svih. Da je došao iz mog kraja on bi bio Ženski petko, a ovako je Bebica - rekao je Zola pa dodao:

Nakon Lazara Čolića Zole, Bora Terzić Terza je dobio reč da nominuje i odmah istakao da mu se ne dopada ponašanje Nenada Macanovića Bebice.

- Bebica je lik koji je uhodio svoju devojku, koji ju je ponižavao kao nikada. On je sve to radio sa Miljanom Kulić, vodio je na se*s sa Zolom, a Teodora je krenula da pravi svoju priču na svoj način. Iskreno mene mozak boli od njihovih rasprava , on je ljiga. Naravno nominujem njega - rekao je Terza.

Nikola Grujić Gruja bio je jedan od onih takmičara koji je podržao Aleksandru Nikolić i uputio joj lepe reči.

- Bebica i ja imamo korektan odnos, objasnili smo neke stvari jedan drugom. Imamo miran odnos, poštujem Teodoru. Aleks tebe stalno komentarišem, ti si meni super, nikakvo peckanje niti ijednu uvredu nismo imali. Najdraža si mi osba u kući, boriš se kao lav za svoje dete i svaka ti čast na tome. Zadržaću Aleksandru - rekao je Gruja.

Lepi Mića pohvalio je Aleksandru Nikolić, te je najgnusnije stvari izrekao na račun Nenanda Macanovića Bebice.

- Ona je osuđena najstrašnije.Mislim da je ovo slomilo. Odnos sa Ivanom je najgori izbor, ona mi je tu udarila kontru. Ne mogu da dođem sebi kad vidim sa kim je u pričama.Da ima kvaliteta, ima. Svetinja mora da ti bude tvoje materinstvo i tvoje dete. Izabrala si pogrešne prijatelje. Izbor partnera i prijatelja čine život nesrećnim. Što se tiče mene sveti oppraštam. Nađi nekoga da ti život pretvori u bajku, a moj život je bajka sad. Nenada sam štitio na sve moguće načine, a kada sam nju branio jednom on mi je je*o majku. Prodao je veru za večeru. Razlika između tebe i mene je sledeća, ja sam svuda pozvan da dođem, a ti si svuda pozvan kao ker. On je rekao da mu je Miljana bitnija od dece, to je reklo ovo pseto. On je sve lažno. Šaljem kera u kućaru - rekao je Mića.

Učesnici su nominovali Nenada Macanovića Bebicu kao prvog nominovanog. Voditeljka Ivana Šopić otkrila je da je od strane Odabranih nominovana Sanja Grujić, a najmanju podršku publike dobila je Katarina Samardžić Keti.

Autor: S.Z.