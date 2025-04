Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar posetio je dom bake aktuelne učesnice Elite, Ene Čolić. Gospođa Milanka je na samom početku razgovora otkrila kako gleda na

Šta mislite o Eninom učešću u rijalitiju?

- Kad je rešila da ode u rijaliti, ja sam je podržala. Neka obezbedi sebi makar montažnu kuću, mi imamo placeve. Naša porodica je tu za nju, naša je i tu smo za nju.

Šta je za pohvalu, a šta joj zamerate?

- Stoji iza svojih reči, ali u odnosu sa Pejom to nije pokazala. Što se tiče loših postupaka, vređanje njeno mi se ne dopada. U ondosu sa Pejom nije držala reč, svaki put kad kaže da se neće vraćati na staro, ipak se to desi. Na skali od jedan do deset, neka bude jaka petica. Ena je uvek puna života, voli da planinari i druži se. Ona je veoma inteligentna devojka, mislim da učesnice ne mogu da joj pariraju. Učesnici koji joj pakuju neke stvari, to je tek druga prića. Neisitinu govore, a to će se pokazati.

Pričalo se o tome da je bila u vezi sa oženjenim muškarcima, mnoge stvari su se potezale, da li znate za nešto od toga?

- Ena meni sve govori. Više stvari je meni rekla, nego o svom ujaku. Ona je voli mlađe, to mi se nikako nije dopadalo, ali to je njena stvar. Što se ostalih stvari tiče, velika je glupost ono što su neki pričali da je uzimala pare od muškaraca, to su dezinformacije. Ena ima dobre prijatelje, svi rade i imaju poslove svoje. Nema tu prostora za priče poput toga da je bila sa ženama, trošila pare muškarcima i ostalo.

Autor: S.Z.