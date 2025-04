ONA JE SAMA PO SEBI EGOCENTRIK: Bivši učesnik Elite detaljno izanalizirao odnos Ene i Peje, pa dao svoje prognoze o daljem toku njihove veze!

Bez dlake na jeziku!

Ena Čolić i nedavno su rešili da svojoj emotivnoj vezi daju još jednu šansu, te je došlo do pJovan Pejić Peja omirenja. Mnoge je njihova odluka iznenadila, jer se činilo da su bili odlučni u nameri da nakon brojnih teških reči raskrste za sva vremena.

Upravo ovim povodom za portal Pink.rs se oglasio bivši učesnik Elite, Aleksandar Anđelić, koji je prokomentarisao novonastalu situaciju.

Aleksandar je istakao da mir koji trenutno vidi među Pejom i Enom neće potrajati, upravo zbog njenog temperamenta.

Što se tiče njih dvoje, poznavajući ih mogu da kažem da ne očekujem nikakvu mirnu luku, ali im to od srca želim. S obzirom na to sa kakvim ljudima su i kakvi su oni sami, sigurno je da ćemo gledati još nekoliko vatrenih i ljubavnih okršaja između njih dvoje. Generalno mislim da veliki uticaj na njih dvoje imaju okolnosti u kojima se nalaze kao i sva dešavanja u kući. Ena sama po sebi je egocentrik i da je sve mirno njoj ne odgovara, voli da je u centru pažnje, pa kao takva i kada je mirno sve i lepo nađe uvek nešto što bi izazvalo revolt kod Jovana. Opet sa druge strane, Peja čezne za mirnom lukom, ali njegova mladost i neiskustvo mu to ne dozvoljavaju. Oboje su mi dragi ljudi naručito Peja. I više puta sam pominjao da je on osoba sa kojom bih voleo da ostanem u kontaktu i nakon rijalitija - zaključio je Aleksandar.

Autor: S.Z.