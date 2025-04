DAO SVOJ SUD: Prijatelj Lazara Čolića Zole otkrio kakav stav ima o njegovom odnosu sa Mateom Stanković! Evo da li vidi PERSPEKTIVU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', prijatelj Lazara Čolića Zole se uključio i porazgovarao o učešću svog prijatelja u Eliti sa voditeljima Stefanom Kandićem Kendijem i Jovanom Ilićem.

Mnogi su optužili Zolu da je željan profita, te da je zobog toga pored Matee, jer ona ima papire. Šta misliš o tome?

- On nikada nije birao devojke, uvek su one njega. Znam ja zbog čega učesnici koji ga ne vole misle tako. Da je on takav, do sad bi hotele imao.

Da li je ovo njegova osveta Miljani, ili su se zaljubili jedno u drigo?

- Ona im je jedina zajednička imovina. Nije on po tome birao da bude pored Matee. Sve se to spontano desilo. Što se tiče Matee, ona je jednom prilikom u svađi rekla da će biti njoj iz inata sa njim. E, sad, da li je ovo samo ispunjavanje obećanja, ili se ona zaljubila, ne znam, ali mi ne deluje kao da je to u pitanju.

Da li misliš da Zola može da pronađe sreću pored Matee ili će pokušati nešto opet sa Stefani?

- Sa Stefani neće imati ništa, jer je nju odvukao Munjez. Ne mislim da je Matea loša osoba i devojka, hrabra je, ima jak karakter.

