Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Jovana Ilića bila je Eleltra Elit.

Elektra je sa samom početku emisije prokomentarisala odnos Jovane Tomić Matore, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza.

Kako ti deluje odnos Matore, Munjeza i Stefani?

- Stefani i Munjez treba da bude pored Munjeza, jer to dete treba da bude pored oca i majke. Mislim da nikad više ne treba da bude sa Matorom. Što se Matore tiče, njoj ne ide u ljubavi. Ona stalno bira devojke koje su pre samo sa muškarcima bile.

Šta misliš da Munjez trenutno oseća?

- Miskim da je sudbina bila da on ima dete sa Stefani. Ne sumnjam u to da će brinuti o njemu, sigurna sam u to. Matora je mislila da nikada više Stefani neće prići Munjezu, ali nije svesna toga šta je otac, koliko je to važno. Matora treba da se ostvari kao majka, da rodi dete sebi, a posle ako nađe adekvatnu osobu za ljubav, našla je, ako ne, nema veze. Između ostalog, može da nađe surogat majku da joj rodi dete, to je rešenje svih njenih problema.

Autor: S.Z.