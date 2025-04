Šok odluka Aneli Ahmić: Rešila da Asminu zabrani svaku komunikaciju sa Norom, pa progovorila o krahu ljubavi sa Lukom! (VIDEO)

Ogolila dušu!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša Baru'' ugostio je Aneli Ahmić koja je bila njegova prva sagovornica ove noći i koja je govorila o svim svojim turbulencijama u odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i svim problemima koji joj se dešavaju u ''Elitu 8''.

- Aneli kakva je situacija sa Lukom? - upitao je Darko.

- Nije dobra niti će biti. Previše se svađamo i previše ima problema, ne dopada mi se njegovo ponašanje. Zovem ga fićfirić jer vidim da ga to nervira i onda kad nemam šta, onda mu kažem to. Prelazi mere u njegovim svađama i raspravama, smetaju mi neke stvari koje radim. Kada mu kažem: ''Fićfiriću'', on odleti kod Karića i Miće kao žena neka. Ne mora svako da zna šta je njemu govorim, on je meni najstrašnije reči izgovorio i uvredio me - rekla je Aneli.

- Rekla si da ti smeta što se mnogo svađa sa drugima, ali ja primećujem da se ovih dana svađa zbog tebe - rekao je Darko.

- On to radi da bi lečio svoje frustracije, mene koristi kao oružje. Da ja prepoznam iskrenost kad me brani i da ostane pri svom stavu da ne komunicira sa tim ljudima, onda bih ga podržala. Ja smatram da je mene Janjuš srčano i iskreno branio, a kod Luke to ne vidim. Ja kod njega vidim neko zezanje i njemu je to zanimljivo, zato mi takav muškarac ni ne treba. Zna se kada treba da me brani, a to je kad mi neko kaže neke pogrdne reči, a ne da ide da vrišti i da baca svađe. U poslednjem sukobu sa Gastozom je bacao rime i mene žestoko ponizio - otkrila je Aneli.

- Kako gledaš na tu situaciju? - upitao je Darko.

- Baš mi je pao u očima, dođe mi da ga izvređam, ali se suzdržavam da ga ne uvredim iz poštovanja prema njegovoj majki. Ne dopada mi se kada poziva prijatelja da objavljuje Anđeline slike jer su i za mene objavljivali takve stvari. Mislim da me ne brani srčano već da mu je sve rijaliti. Ne želim da budem sa takvom osobom, zgadio mi se - dodala je Aneli.

- Kada su stigli pokloni žestoko ste se posvađali, čak ti je rekao: ''Glumiš žrtvu'' - rekao je Darko.

- Gledala sam mnoge situacije sa Sandrom kada je delio poklone i ja imam averziju od toga. Ja ne želim da se blamira u tim momentima, on stalno deli poklone. Meni više ne trebaju nikakvi pokloni stizati za njega, ne želim da se ljudi troše. Bila sam u strahu da se ponovo ne izblamira sa tim poklonima, ali se opet izblamirao - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš srčanu reakciju Ene Čolić kada joj je Sanja Grujić uvredila dete? - upitao je Darko.

- Ono mi je bio cirkus, ja bih sve to shvatila i osudila da Ena to nije meni radila. Ja sam sa Sanjom u korektnim odnosima, ali sam joj rekla da mi je užasno šta izgovara. Ena je vređala Noru pet meseci na najstrašniji način, pada joj u vodu svaka Sanjina uvreda samo jer ona nije vadila Noru iz usta - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš raskid Sanje i Marka? - upitao je Darko.

- Užasno, ona ga je štipala. Meni je to sve jako providno i na silu, ne dopada mi se Sanjino učešće. Smatrala sam je drugačijom, ali jako joj smetaju pitanja gledalaca. Marko mi se mnogo više sviđao pre njenog ulaska, on kao da je osuđen da bude sa Sanjom u vezi i ponaša se kao da nema gde da ode. Juče sam je gledala u Pabu i ona kao stoji povređena, toliko mi je bilo neprijatno da sam izašla. Meni je prirodnije da se posvađaju i izvrište nego da guše sebe - rekla je Aneli.

- Da li smo u petak videli pravo stanje između Munje i Stefani? - upitao je Darko.

- Itekako jesmo, Munji smeta dok ona govori takve stvari o Matoroj. Stefani intenzivnije komentariše Matoru i smatram da Stefani ima emocije prema njoj. Moram da kažem da kako se Matora odaljava od Dragane, tako sve više pecka Stefani. Tu još nešto postoji, ali videćemo. Danas kada su se slikale Dragana i Matora, videla sam osmeh na Matorinom licu kada je Stefani uletela između njih - rekla je Aneli.

- Zbog čega se sad Dragana povlači? - upitao je Darko.

- Zato što misli da će se oprati pet dana pred Uskrs, to radi na silu i sad kao sedi ucviljena u Pabu. Ispada da je ucviljena zbog Matore, ali je ucveljena zbog svoje porodice i želi da se sažale - rekla je Aneli.

- Koliko ovih dana razmišljaš o Asminu? - upitao je Darko.

- Mnogo, mogu da mislim šta je sve napolju. Razmišljam koliko je Nora povređena jer se poigrao sa njenim osećanjima, ali posle ovoga on neće više ni imati priliku da je vidi i bude u kontaktu s njom. Ona je ranije bila mlađa, a sada ga je zavolela i najgore mi je kad pomislim šta će sve pričati o njemu kad izađem - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić