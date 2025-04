Ovo je njen sud o aktuelnim temama ''Elite 8''

Ena Čolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ove noći progovorila o obnavljanju svoje veze sa Jovanom Pejićem Pejom, ali se dotakla i brojnih sukoba koji je prate kroz učešće u ''Eliti 8''.

- Ena tebi kad je dobro u ljubavi, ti si top - rekao je Darko.

- Istina živa. Meni sve ovde zavisi od Peje što je jako jadno, ali sve mi zavisi od njega - rekla je Ena.

- Kako je došlo do toga da se spojite? - upitao je Darko.

- Deluje kao da smo sada jači nego ikada, a pre toga sam mislila da smo zauvek završili - rekla je Ena.

- Primetila si da se Peja opet smeje, a ko je njega gušio i mračio? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, ali mislim da je donji dom hteo njega da koristi kao oružje protiv mene - rekla je Ena.

- Ti si njemu i dalje privržena, ali si nastavila sa svojim sukobima. Da li je on vremenom prihvatio da si ti takva i da on ne može da te spreči u tome? - upitao je Darko.

- Izgleda da je ovo granica do koje on može da dogura. Rekao mi je da je ponosan na mene i da mu je bilo žao mene mnogo kada su me svi napoli. Ja da nisam režala od samog starta na ljude, oni bi mene pojeli svi. Pitao si me: ''Da li znaš kako se Aneli osećala kada si pominjala njeno dete?'', moram na to sada da ti odgovorim. Meni je bilo žao ljudi koji vole tu devojčicu, ali ja sam videla da to Aneli uopšte ne povređuje. Ja ne mogu protiv svoje prirode i svađaću se ovde sa kim god budem morala. On je slušao šta se dešavalo u Odabranima na radiju šta su pričali, ali njemu je jedina briga da li ću se smiriti na duže ili čekam čestitke - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš raskid Luke i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja nisam uopšte upućena u to dešavanje. Meni je negde to očekivano, čak sam mu par puta skrenula pažnju na nju. Ona navodno ne želi da je brani, a posle mu prebacuje dok ćuti kad je vređaju. Ona igra rijaliti, a Luka sve što je sam posejao, to sad i žanje. Mislim da se doziva pameti, ali ne bih volela da se pokaje i izvini mi se za neke stvari jer bih mu ja oprostila, a to nikako sebi ne bih smela da dozvolim. On me najviše ovde uvredio i okaljao obzirom da smo bili prijatelji u spoljnom svetu - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš to što je rekao Gastozu: ''Ja sam ga stavljao i vadio, ali ti nikako'' - upitao je Darko.

- Blam, ja sam ostala u šoku. On se totalno pogubio, više ne zna šta da radi. Mislim da su Anđela i Aneli totalno dva opozita i ja Anđelu puno volim - rekla je Ena.

- Šta ćemo sa Sanjom i Markom? - upitao je Darko.

- Mislim da Marko ne shvata svoju vrednost jer ga je ona manipulacijom nametnula da ga je ona usvojila i da je to njeno dobro delo. Marko se ponaša kao da jedino ona postoji na svetu, vidimo da je Sofija spremna da ga udomi. Mene je Sofija pitala na početku: ''Kakav ti je ovaj novi?'', ja sam joj dala do znanja da mi se ne sviđa, a ona mi je odgovorila: ''Kakva si ti smaračica'' - rekl je Ena.

- Kako ti deluje to što Sanja sada želi da se Marko vrati svojoj porodici? - upitao je Darko.

- Čista manipulacija, mnogo je podla i nije ovde ušla zbog novca nego je radi rijaliti. Mislim da nju malo puca sujeta zbog drugih ljudi i da ona ipak želi da bude ovde primarni lik, a Marku to neće da prizna. Ja sam bila jako dobra i prema Marku i prema njoj od kad je ušla u Elitu. Ona je mene prva potkačila, sve sam ja to prećutala dok nas nisu na igrici gurali u bazen - rekla je Ena.

- Slađa Poršelina te je rešila u petak na nominacijama - rekao je Darko.

- Mene je toga baš blam, sve je to niskobudžetno. Volim kada se svađam da to bude dobro, ali ovo sa njom mi je stvarno blam - rekla je Ena.

Autor: N.Panić