Otkrila sve!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anđelu Đuričić u ''Šiša Baru'' koja je bila njegova naredna sagovornica, a koja je govorila o svojoj ljubavi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o aktuelnim zbivanjima unutar Bele kuće.

- Anđela, šta se dešava sa tobom i Karićem? - upitao je Darko.

- Ja sam njemu u petak rekla sve iskreno i otkrila sam mu razloge koji su napravili neku distancu - rekla je Anđela.

- On je smirivao Matoru i ušao je u kuću sa pitanjem: ''Anđela je l' sad misliš da sam i dalje pristrasan?'' - rekao je Darko.

- Ono je bilo katastrofalno i jako mi je zasmetalo što me ubacuje u tu priču jer je to odvratno. Stvarno nisam mogla da verujem šta se desilo i onda on dođe u sred svega toga. Ja ne mislim da je imao lošu nameru, ali da je hteo da mi stavi do znanja neke stvari. On je prijatelj u svakom smislu i nema tu šta da se govori - rekla je Anđela.

- Fascinantno mi je da ti i on i dalje ne možete da se usaglasite oko razloga vaše distance? - upitao je Darko.

- Ja sam ranije bila rezervisana kada je on u pitanju, ali u poslednje vreme sve manje i manje. Nemam više kočnicu i nemam više tolerancije. Nikada neću promeniti mišljenje o njemu, on prema meni ništa nije loše uradio, a da li mi se mišljenja ne dopadaju to je druga stvar. Sinoć smo imali na nominacijama situaciju kada je Gastoz dobacio, a Karić odgovara: ''Je l' ima ovde voditelja?'' - rekla je Anđela.

- Da li Karić ima pik na Gastoza ili je obrnuto? - upitao je Darko.

- Tu je prisutna slatka netrpeljivost, ali mislim da se ne mirišu od samog početka i da se ta priča gura. Samim tim što sam ja Nenadov partner, sve se to povezalo. Nas ljudi doživljavaju kao paket i kada nešto misle loše o Nenadu, odmah tu ubace i mene. Ne postoji nikakva zla namera i mržnja, to mislim iskreno - rekla je Anđela.

- Primetila si da ti često nameće Aneli zbog čega si se i ljutila? - upitao je Darko.

- Ne smeta mi, ali me iznervira kada me nameće nešto iako ja tri puta kažem da to nije tako. Uopšte se ne vređam više, ako je takvo njegovo mišljenje onda okej - rekla je Anđela.

- Kako ti deluje Luka? - upitao je Darko.

- Meni je on blam i sram, ne mogu da verujem da je onako ponizio Aneli zarad nekog spuštanja Gastoza, kojeg nije ni bilo. Što se tiče njegovog pozivanja da se izbace moji snimci, stvarno mi je presmešan. To mi je jako ružno, nisi muškarac ako radiš te stvari. Druga stvar je da on sedi pored devojke koja poziva da se takve stvari ne rade - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš sve učestalije svađe Sanje i Marka? - upitao je Darko.

- Sanja je jako zlobna, a Marko ne bi imao jedan problem da ona nije tu. Njega svi vole i jako je lepo prihvaćen, ali je ona zaslužna za to što Marko nema nikakav odnos sa porodicom. Žao mi je Marka da ga bilo ko skrnavi na taj način i da ga neko naziva niskobudžetnim kučencetom i to mnogo govori o njoj. Ona je njemu navodno sve obezbedila, odvojila ga od porodice i tako dalje - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić