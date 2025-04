Najbolje drugarice i kume završile na sudu!

Jovana Tomić Matora otvorila je dušu Slađi Lazić o svojoj bivšoj kumi Tamari. Iznela je sve informacije o tome kako je pokrala i koliko joj je novca dužna.

- Ja joj dam karticu i pin i kažem: " Evo ti uplati i vrati kevi karticu". Od 6. do 29. septembra mi skine sve pare sa kartice. Pre toga joj pozajmin 10 hiljada evra za stan i platim joj pet hiljada za advokata jer je pala za nelegalnu kocku u zatvor. Mama mi rekla da halalim. Pre nego što sam došla, tužila me za reketiranje, falsifikovanje nekih dokumenata , upali mi inspektori. Ja se nalazim sa njoj, donesem joj izvode, a ona meni kaže da je kupila kameru. Jedva je prestala na 5 miliona i sedamsto. Morala sam da joj oprostim skoro 15 hiljada evra da bi pristala na nešto. Rekla sam joj da idemo kod notara i da ona napravi ugovor kakav želi. Ona kaže: "Tri miliona i sedamsto ti vraćam do kraja ove godine", mami posle po sto hiljada, pedeset. Samo što je moj advokat posalo tužbu, dolaze mi inspektori. Ovamo menadžerka, pi*ke materine. Stigla mi kontra tužba da sam joj tražila zbog Anite da potpiše kod notara ugovor o pozajmici, kako bih ja pokazala ženi moj materijalni status. Onda je Stefani počela da priča ovde. Pokušala sam na sve moguće načine da izvučem. Žena koja mi je čistila, nikad ništa, ona me zavali za neke pare. Do hiljadu evra opraštam sve, da ne pričam koliko sam oprostila. Ne znam šta će da bude sad. Nema ništa na svoje ime, neće moći ništa da ima, moraću jednom da je dobijem. Tad kad je kupovala stan, na kevino ime stavila. Imala je šifru za moju karticu, ona uzela i prebacila milion i nešto da kupi stan. Ide na operacije, tamo, ovamo, ludilo. Ej, drugarica najbolja, kuma. Đedović mi je zabio nož u leđa. Imala sam tri udarca. Žena me prevari na svadbi, kum i kuma. Sad kad mi je umrla keva, ne može da se poredi ni sa čim. Sve dođe i prođe, ali ovo ne može da se vrati. Meni da je vratila pare, ja ne bih ušla. Imamo validan ugovor kod notara. Kad je ona mojoj mami vratila karticu, odbili joj u prodavnici. Spremala da mi pošalje za Božić. Ko zna zašto je dobro što sam joj oprostila za zatvor - ispričala je Matora.

- Kakav zatvor? - pitala je Slađa.

- Pala je za nelegalnu kocku. To je prvi put da sam joj ostavila karticu da odnese mojoj mami - rekla je Matora.

- Kako zaspe ti ljudi? Ja ne bih mogla zaspati da nekome dugujem pedeset evra, a kamoli to - istakla je Slađa.

- Pitala me da idemo kod notara da potpišemo ugovor i Stefani i ja da nećemo da spominjemo. Ja sam htela, ali da mi vrati pare. Onda sam videla šta je sve Marko radio u dogovoru sa njom. Sprdali su se kako ona ide da vrati pare meni, ona mu pošalje sliku a on joj odgovori: "Samo uzmi priznanicu". Da je vratila imala bi priznanicu - ispričala je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić