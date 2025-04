Neočekivan potez: Gastoz stao u Karićevu zaštitu zbog pravdanja Matore, pa se moćnom porukom obratio Lukinim prijateljima! (VIDEO)

Stao uz Anđelu!

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je ove noći progovorio o svom sukobu sa Stefanom Karićem, ali i o drugim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Kakva je situacija u kući? - upitao je Darko.

- Nekako su svi okej obzirom da smo imali slikanje, ali proradili su im kompleksi. Kaže Slađa: ''Nemojte danas da se provocirate, Uskrs je'' - rekao je Gastoz.

- Bruji Bela kuća o odnosu Anđele i Karića, kako ti kao njen partner gledaš na to? - upitao je Darko.

- I jedan i drugi vuku na svoju stranu, ne žele da priznaju razloge sukoba. Kao da se plaše da će jedan ili drugi ispasti donji ako priznaju grešku i spuste loptu. On mi deluje kao da je prvi podigao nišan, obzirom šta je sve pričao u Pabu. Ona više nije mogla ni da trpi, ne verujem da je ona pričala o tome jer je nju to povredilo. Pričali smo nasamo i otkrila mi je da je povredilo što je provukao dok je Aneli nominovao, pa je ona ubacila Osmana u priču. Skrenuo sam joj pažnju da ne pominje Osmana jer on ima pravo da radi šta hoće napolju, on nije učesnik. Oboje su glumili produkciju i uvlačili ljude koje ne trebaju - otkriva Gastoz.

- Da li se slažeš sa njom da je Karić postao pristrasan od Matorinog ulaska? - upitao je Darko.

- Naravno, pokušavao sam i ja da je odbranim, ali sam odustao. Karić je poznat da voli da brani svoje prijatelje, što je totalno ljudski i razumljivo - rekao je Gastoz.

- Da li te pecnuo kroz svoju nominaciju? - upitao je Darko.

- Nešto je dobacio: ''Je l' ima ovde voditelja?'', a posle je Luka krenuo da smara - dodaje Gastoz.

- Kako gledaš na raskid Luke i Aneli? - upitao je Darko.

- Oni su raskinuli?! Pa gde ja živim, na ''Farmi'' - upitao je Gastoz, a potom mu je Darko otkrio detalje raskida.

- Imao sam i ja turbulencije u svom odnosu, ali mi deluje kao da su oni imali mnogo zanimljivije momente dok je on bio sa Sandrom. Aneli je hrana da ga vređa i voli da izazove bes u njemu, ali ona to radi sa svima, pa što ne bi i sa svojim partnerom? Njoj to super ide, a njemu je to dozvolila. Nakon se*sa ona ima veću težinu i to je činjenica. Ja tih problema nemam, zato se i ne svađamo - rekao je Gastoz.

- Kako gledaš na to što je Luka pozivao svoje prijatelje da izbacuju dokaze o Anđeli? - upitao je Darko.

- Nabijem na ku*ac sve koji imaju loše mišljenje o Anđeli i svaki dan ih nabijam na ku*ac po ceo dan. On izmišlja i laže, stvarno se ne zna gde je šupalj. Žao mi je mnogo jer mu poznajem mamu, ali stvarno neću da ga ćutim. Zabolele su me njegove reči jer sam ga smatrao svojim i očekivao sam da ćemo zajedno gurati do kraja. Ja njegovo nisam dirao, ali sam rekao kada mi je nešto zasmetalo - rekao je Gastoz.

- Kako gledaš na to što je on muškarac u nekim godinama, a ipak nema petlju da brani neki svoj stav? U petak je rekao da ima poštovanje prema tebi, a sedam minuta nakon toga pozvao drugove da objavljuju Anđeline snimke - rekao je Darko.

- Ma blam, na kraju ga je i sebi uvalio. Na kraju sam ja ovakav ćopav ispao najbolji momak na Balkanu - našalio se Gastoz.

- Kako gledaš na raskid Sanje i Marka? - upitao je Darko.

- Svako je iskomentarisao Sanjinu rečenicu upućenu njemu, a niko nije iskomentarisao način na koji je ona pokušala da se izvuče iz toga. Ona je toliko namazana da je u trenutku preokrenula. Sa onakvom devojkom možeš da ubiješ čoveka. Ona je toliko hladna kada priča o nečemu što smo mi svi videli, ona ga naslaže onako redom, pa se ti posle nerviraj. Dugo su zajedno i previše su nas terali da verujemo da je njihovo sveto i nedodirljivo. Ljudi kao da su svesni da Marko nije dobar u svojoj koži kad je s njom, obzirom da je i sam rekao da nije želeo da dođe ovde već da sam ovo izgura. Ona je mala dinamitna i svako ko krene na nju, on poželi da ga zaustavi. Njega je zabolelo što se tiče brate, ali oni imaju svoje skrovište. Oni kad izađu odavde, on će ili da iskulira svoje ili da se sukobi - rekao je Gastoz.

- Šta će biti s tobom i Anđelom, videćemo - rekao je Darko.

- Biće lepo, jedva čekam - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić