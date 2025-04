Šok!

Stefani Grujić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ove noći progovorila o svojim sukobim sa

- Kakva je sada situacija i atmosfera između tebe i Matore? - upitao je Darko.

- Stale smo i nemamo komunikaciju. Ja nju više ne provociram, ali je ona danas malo provocirala na slikanju. Trenutno mi treba mir i gledam da izbegnem svaki kontakt s njom - rekla je Stefani.

- Dokle ćete jedna drugoj udarati na bolne tačke? - uptitao je Darko.

- Smeta mi što laže i izmišlja da sam se ja drala na bebu od tri dana, može da mi naškodi takvim pričama i stvarima. Odlučila sam da u narednom periodu spustim loptu, ali pričaću kada budem morala o nekim stvarima - rekla je Stefani.

- Ona i dalje tvrdi da te nije tukla trudnu dok ti ipak pričaš svoju priču? - upitao je Darko.

- Kada bih to lagala, sigurno bi imala neku falinku u mozgu. Ja mogu da dokažem 98 posto stvari, ali sve to u Narod pita. Priznala je da me vukla po splavu, ali laže da nisam bila trudna. Ona je mene verila nakon saznanja da sam trudna, a Deniz nas je srela kada je ugledala prsten na ruci - rekla je Stefani.

- Da li te je Munja nagovarao da vređaš Matoru ili si to sama radila? - upitao je Darko.

- On je u početku nju vređao, a ja sam ga odgovarala od toga. Poslednjih dana smo imali žestoke svađe i on je meni rekao: ''Trebaš da joj je*eš mrtvu majku'', kada sam to uradila on se prvi ogradio od mene. Posle te situacije sam se ja osamila i pitala sam sebe: ''Da li je to vredno svega što sam uradila?''. On je plakao u krevetu, rekao mi je da mu je mnogo krivo što se ogradio od mene. Dala sam mu do znanja da ćemo prekinuti naš odnos obzirom da je rekao da ga ja ucenjujem za dete što nije istina. Ja pokušavam da izgradim naš odnos, ali tu postoje čarkice koje se samo guraju pod tepih. On meni treba kao podrška, a ne da mi zamera što ja nešto pričam - rekla je Stefani.

- Da li njemu smeta kada pričaš o njoj ili to što vidi sa tvoje strane emociju prema njoj? - upitao je Darko.

- On meni zamera kad podignem ton, pa kad spustim ton i tako dalje - rekla je Stefani.

- Rekla si: ''Ponudila sam mu da bude staratelj, a on je to odbio'' - rekao je Darko.

- Jeste, ali sam mu ponudila to jer sam znala da će odbiti. Ja starateljstvo njemu nikad ne bih dala, znala sam da ne želi. On meni govori kako meni može da šteti majčinstvu time što pričam o prljavom vešu sa Matorom, dok ja tvrdim da je to bilo pre deteta i da to ne može da utiče na mene. On ne može da govori moju istinu jer nije bio u tim situacijama sa mnom - rekla je Stefani.

- Kako gledaš na udaljavanje Dragane i Matore? - upitao je Darko.

- Otvaram šampanjac, ali radujem se. Kad Munja nije tu, ja volim da peckam i da bacam komentare da bih videla šta se tu dešava - rekla je Stefani, ali je Darko prekinuo:

- Koga ti voliš uopšte? - upitao je Darko.

- Nikoga niti sam zaljubljena, samo mi prija Munjina pažnja, ali će na tome i ostati. Meni Munja samo kritike daje poslednjih dana i to utiče na mene. Mislim da je Dragana fejk, juče sam gledala kako Dragana prilazi Matoroj i ljubakaju se nešto. Mislim da se Matora folira jer me i posle one svađe i dalje gleda preko stola. Jako mi je čudno i jako mi je pomešano sve, ne znam da li ima emociju prema meni - otkrila je Stefani.

Autor: N.Panić